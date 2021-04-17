شكرا لقرائتكم خبر عن احمرار الوجه المزمن.. 5 علاجات طبيعية فعالة للوردية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الوردية هى حالة جلدية مزمنة تسبب التهاب وانتفاخات حمراء على الجلد، وخاصة على وجهك، يؤثر بشكل رئيسى على الخدين والأنف لدى معظم الناس، وينتشر بشكل شائع فى الأشخاص ذوى البشرة الفاتحة، فيمكنك تجربة بعض العلاجات الطبيعية البسيطة فى المنزل لذلك، إليك 5 علاجات طبيعية فعالة للوردية، بحسب موقع "only my health".

5 علاجات طبيعية للورديةالصبار

أظهر جل الصبار المستخرج من أوراق الصبار مجموعة واسعة من الفوائد، هذا علاج منزلي متعدد الأغراض فعال وموثوق في علاج العديد من مشاكل الجلد، بما في ذلك الوردية، لا تقلل الخصائص المضادة للالتهابات والشفاء الموجودة في الصبار من أعراض الوردية فحسب، بل تبرز أيضًا توهجًا طبيعيًا على الجلد.



الصبار

شاى أخضر

الشاي الأخضر علاج منزلى مفيد للتخلص من أى نوع من الأمراض الجلدية، سواء كانت كبيرة أو خفيفة، إنها طريقة طبيعية ممتازة لعلاج الوردية لأن الشاي الأخضر يحتوى على مادة البوليفينول ومضادات الأكسدة، والتي لا تساعد فقط فى تقليل الالتهاب والتورم ولكن أيضًا تعالج الأعراض الأخرى للوردية مثل الاحمرار على بشرتك.



شاي أخضر

كركم

يعرف الكركم بأنه قوة الخصائص المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، والتي يمكن أن تفعل المعجزات لبشرتك، يشتهر هذا المكون العشبي في علاج مشاكل الجلد المختلفة مثل فرط التصبغ وعلامات الشيخوخة والجروح الطفيفة والجروح، يساعد الكركمين المكون النشط الموجود في الكركم في تلطيف الالتهاب عند وضعه خارجيًا على الجد.



كركم

زيت جوز الهند

من المعروف أيضا أن المرطبات الطبيعية مثل زيت جوز الهند تحارب جميع أنواع الأمراض الجلدية، بما في ذلك الوردية، يمكن العثور عليه بسهولة في المنازل ويحتوي على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة.

عسل

العسل هو أحد مكونات الايورفيدا التى لها العديد من الخصائص المفيدة مثل مضادات الأكسدة ومضادات الميكروبات ومضادات الالتهابات، هذه تساعد في تقليل البثور والعديد من مشاكل العناية بالبشرة الأخرى، كما يعرف بأنه منظف طبيعى وهو مفيد جدًا فى منع انتشار عدوى العد الوردى عند وضعه على الجلد.