أحدث الإحصائيات تكشف عن عدد الاصابات بفيروس كورونا حول العالم

محمد الفلاح - السبت 17 أبريل 2021

أظهر إحصاء لـ"رويترز" أن أكثر من 139.44 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات إلى ثلاثة ملايين و130840.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، السبت، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى ثلاثة ملايين و123077 بعد تسجيل 23804 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 79847 بعد تسجيل 219 حالة.

أظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية، السبت، تسجيل زيادة يومية قياسية في إصابات "كوفيد-19" بلغت 234692 خلال الـ24 ساعة الماضية .

وتعد هذه ثامن زيادة يومية قياسية خلال الأيام التسعة الماضية.

ووصل إجمالي الإصابات في الهند إلى نحو 14.5 مليون حالة، لتحتل المركز الثاني بعد الولايات المتحدة التي سجلت أكثر من 32 مليون إصابة.

وأظهرت البيانات ارتفاع وفيات الهند جراء "كوفيد-19" إلى 175649 بعد تسجيل 1341 وفاة جديدة.

سجلت تايلاند 1547 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاتين جديدتين، السبت، وسط موجة ثالثة من الإصابات في تلك الدولة الواقعة بجنوب شرق آسيا.

ورفعت الحالات الجديدة العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى 40585 حالة مع 99 حالة وفاة.

أظهرت بيانات نشرتها وزارة الصحة بالبرازيل تسجيل 3305 حالات وفاة جديدة بكورونا، الجمعة و85774 إصابة جديدة.

وسجلت البرازيل في المجمل حتى الآن 368749 حالة وفاة بفيروس كورونا و13 مليونا و832455 إصابة مؤكدة.