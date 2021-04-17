- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن عصير الخروب فى رمضان.. يروى عطشك ويُنشط الكلى فى الصيام والان مع تفاصيل الخبر
- فيما يلى تعرف على فوائد عصير الخروب على مائدة الإفطار فى رمضان:
1- الخروب غنى بالألياف
محتواه العالى من الألياف يساعد فى الشعور بالشبع والأمتلاء لفترة طويلة، كما أنه يمنع الإمساك عن طريق زيادة حركة الأمعاء، بجانب خفض مستويات الكوليسترول الضار والتحكم بنسبة السكر فى الدم.
2- الخروب يحتوى على الكالسيوم وخالى من الأكسالات
3- خالى من الجلوتين
وهو البروتين الموجود فى القمح، حيث يسبب هذا البروتين العديد من المشاكل الهضمية لدى بعض الأشخاص، لذلك يعتبر الخروب مشروب مثالى لتحسين عملية الهضم بعد الإفطار فى رمضان.
4- خالى من الكافيين
الخروب مشروب خالى من الكافيين لذلك يفضل تناوله بدلًا من الشاى والقهوة خلال شهر رمضان من أجل تهدئة الجهاز العصبى والشعور بالراحة والاسترخاء.
5- يحارب السموم
6- تنشيط الكلى
تناول عصير الخروب فى رمضان يساعد فى تنشيط عمل الكلى والحد من تأثر عملها بسبب قلة نسبة السوائل فى الجسم أثناء الصيام.
7- تعزيز الجهاز المناعى
يساعد عصير الخروب فى تعزيز الجهاز المناعى للجسم ومنع التعرض لأى مشاكل متعلقة بالمناعة نظرًا لأنه غنى بالعديد من العناصر الغذائية.