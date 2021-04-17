شكرا لقرائتكم خبر عن عصير الخروب فى رمضان.. يروى عطشك ويُنشط الكلى فى الصيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر عصير الخروب أحد المشروبات التى تتواجد على سفرة الإفطار خلال شهر رمضان، فهو مشروب يعشقه الكثير من الناس ويفضلون تناوله على مائدة الإفطار من أجل تعويض السوائل المفقودة خلال الصيام وكذلك السعرات الحرارية فضلًا عن طعمه اللذيذ، ولعصير الخروب العديد من الفوائد الصحية خاصة فى شهر رمضان، وفقًا لما ذكره موقع "Healthline".

- فيما يلى تعرف على فوائد عصير الخروب على مائدة الإفطار فى رمضان:

1- الخروب غنى بالألياف

محتواه العالى من الألياف يساعد فى الشعور بالشبع والأمتلاء لفترة طويلة، كما أنه يمنع الإمساك عن طريق زيادة حركة الأمعاء، بجانب خفض مستويات الكوليسترول الضار والتحكم بنسبة السكر فى الدم.

2- الخروب يحتوى على الكالسيوم وخالى من الأكسالات

يساعد محتوى الكالسيوم المتواجد فى الخروب فى الحفاظ على صحة العظام كما أن هذا المعدن مفيد لصحة القلب والأعصاب والعضلات، وعدم احتوائه على الأكسالات مهم حيث أنها تمنع امتصاص الجسم للكالسيوم وتزيد من تكوين حصوات الكلى.

3- خالى من الجلوتين

وهو البروتين الموجود فى القمح، حيث يسبب هذا البروتين العديد من المشاكل الهضمية لدى بعض الأشخاص، لذلك يعتبر الخروب مشروب مثالى لتحسين عملية الهضم بعد الإفطار فى رمضان.

4- خالى من الكافيين

الخروب مشروب خالى من الكافيين لذلك يفضل تناوله بدلًا من الشاى والقهوة خلال شهر رمضان من أجل تهدئة الجهاز العصبى والشعور بالراحة والاسترخاء.

يساعد الخروب فى طرد السموم من الجسم وتنشيط الدورة الدموية ومد الجسم بالطاقة والحيوية خاصة أثناء الصيام.

6- تنشيط الكلى

تناول عصير الخروب فى رمضان يساعد فى تنشيط عمل الكلى والحد من تأثر عملها بسبب قلة نسبة السوائل فى الجسم أثناء الصيام.

7- تعزيز الجهاز المناعى

يساعد عصير الخروب فى تعزيز الجهاز المناعى للجسم ومنع التعرض لأى مشاكل متعلقة بالمناعة نظرًا لأنه غنى بالعديد من العناصر الغذائية.