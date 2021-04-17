رجيم بدون حرمان في الأسبوع الثاني من رمضان

بيروت - نادين محمد - يصوم الناس خلال شهر رمضان المبارك ويأكلون في ساعات المساء، وقد لا يقوم بعض الأشخاص بنشاط بدني، وبالتالي قد يزداد وزنهم خلال الشهر بسبب تبني عادات غذائية غير صحية، وبإمكانك تجديد مستويات الطاقة لديك والمحافظة على لياقتك من خلال تناول وجبة إفطار وسحور صحية ومتوازنة، وفيما يأتي، تُقدم لك "الجميلة"، رجيم الأسبوع الثاني من رمضان، وهو يعتمد على التنوع وعدم الحرمان.

رجيم الأسبوع الثاني من رمضان

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وجبة الإفطار

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اليوم الأول اختاري من المشروبات التالية يوميًا بدون إضافة سكر.

كوبًا من عصير التمر هندي بدون سكر.

كوبًا من عصير المشمش.

كوبًا من عصير التفاح.

بعد صلاة المغرب.. اختاري نوعًا من الحساء التالي.

طبقًا من حساء الكرنب.

طبقًا من حساء البروكلي.

طبقًا من حساء المشروم.



نوع من البروتين.. اختاري من الآتي

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شريحتين من صدور الدجاج المشوية أو شريحتين من السمك المشوي أو ثلاث أصابع كفتة مشوية أو شريحتي ديك رومي مطهوة على البخار، مع طبق خضار كبير من الخضراوات المطهوة على البخار أو طبق سلاطة خضراء كبير، وثلاث ملاعق أرز بسمتي.

بين الإفطار والسحور:

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ثمرة فاكهة متوسطة.

السحور

ثلاث ملاعق فول بالليمون مع حبة توست سن، أو بيضة مسلوقة مع حبة توست سن وكوب زبادي.

بعد السحور بساعة

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كوب شاي أخضر بالنعناع، أو كوب قرفة بدون إضافة سكر.

نصائح للحفاظ على وزنك خلال شهر رمضان الكريم

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إن تناول ثلاث تمرات للإفطار هو طريقة تقليدية وصحية لبدء الإفطار.

أدخلي الكثير من الخضار لتوفير الفيتامينات والعناصر الغذائية الحيوية.

اختاري الحبوب الكاملة التي تمد الجسم بالطاقة والألياف.

استمتعي باللحوم الخالية من الدهون المشوية أو المخبوزة والدجاج منزوع الجلد والأسماك للحصول على حصة جيدة من البروتين الصحي.

تجنّبي الأطعمة المقلية التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون أو السكر.

استمتعي بوجبتك وتجنبي الإفراط في تناول الطعام عن طريق الأكل ببطء.

تجنّبي تناول الكثير من الحلويات بعد وجبة الإفطار.

يُنصح بتناول الفاكهة التي تحتوي على الماء البارد، مثل البطيخ أو أي فاكهة موسمية أخرى، مثل الخوخ أو النكتارين.

اشربي الكثير من الماء بين وجبتي الإفطار والسحور لتعويض ما تفقديه خلال اليوم، ويمكنك أيضًا زيادة تناول الماء عن طريق تناول الأطعمة المرطبة.

تجّنبي المشروبات المحتوية على الكافيين مثل القهوة والشاي والكولا، لأن الكافيين يمكن أن يجعل بعض الناس يتبولون كثيرًا، مما قد يؤدي إلى الجفاف.

تذّكري أيضًا أنَّ المشروبات الغازية مع السكر ستضيف سعرات حرارية إلى نظامك الغذائي.

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