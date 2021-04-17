- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم خبر عن اسوأ 5 أنظمة غذائية لإنقاص الوزن تُعرضك لخطر الأمراض المزمنة وتضر بالكلى والان مع تفاصيل الخبر
أسوأ 5 أنظمة غذائية لانقاص الوزن:
1- حمية الليمونادة
يستهدف هذا النظام إزالة السموم من الجسم لتعزيز فقدان الوزن، ويعتمد هذا النظام الغذائى على تجنب الأطعمة الصلبة تمامًا لمدة 10 أيام وتناول عصير الليمون من أجل تطهير الجسم من السموم ولأنه نظام صارم للغاية فإن له بعض الآثار الجانبية السيئة مثل الرغبة الشديدة فى تناول الطعام والشعور بالتهيج والصداع والتعب والإمساك، كما أنه غير فعال على المدى الطويل.
2- حمية 30 يوم كامل
يستهدف هذا النظام الامتناع عن تناول السكر المضاف والحبوب والبقوليات ومنتجات الألبان والمخبوزات لمدة 30 يومًا، ثم يُسمح بعدها للشخص بتناول مجموعات غذائية معينة ببطء، هذا النظام قد يسبب الشعور بالتعب وتعطيل روتين النوم، كما أنه بمجرد العودة لتناول الأطعمة بشكل طبيعى قد تستهلك المزيد من السعرات الحرارية ما يترتب عليه زيادة الوزن مرة أخرى.
3- حمية تقييد الحبوب الكاملة
4- كيتو دايت
5- حمية باليو
يدور نظام باليو الغذائى حول تجنب الأطعمة المكررة والمعالجة والحبوب ومنتجات الألبان والبقوليات، والاعتماد على اللحوم والأسماك والفواكه والخضروات، وقد يساعد هذا النظام الغذائى على إنقاص الوزن وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض مثل ارتفاع الكوليسترول وسكر الدم والدهون الثلاثية وضغط الدم، ولكنه نظام مكلف جدًا بجانب أنه يحرم الجسم من عناصر غذائية أساسية مثل البقوليات ومنتجات الألبان.