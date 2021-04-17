شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد تناول القرنفل قبل النوم.. أبرزها تعزيز المناعة ومنع حب الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - القرنفل هو أحد البهارات الهندية وشائع الاستخدام فى العديد من الدول، وإضافته لا تعزز طعم الطعام فحسب بل يزيد أيضًا من قيمته الغذائية، حيث يستخدم القرنفل على مر العصور لخصائصه الطبية، وفقًا لما ذكره موقع "تايمز أوف انديا".

القرنفل غنى بالعديد من العناصر الغذائية، حيث يحتوى على فيتامين هـ وفيتامين سى وحمض الفوليك والريبوفلافين وفيتامين أ والثيامين وفيتامين د وأحماض أوميجا 3 الدهنية إلى جانب خصائص أخرى مضادة للالتهابات وللبكتيريا، ولعل أفضل طريقة لتناول القرنفل قبل النوم عن طريق مضغ فصّين منه ثم شرب كوب من الماء الدافئ، حيث يساعد ذلك فى التخلص من العديد من المشاكل على النحو التالى:

1- تناول القرنفل ليلًا يساعد فى تخفيف مشاكل المعدة مثل الإمساك والإسهال والحموضة، كما أنه يحسن عملية الهضم.

2- يساعد فى منع ظهور حب الشباب لأنه غنى بمضادات الأكسدة وله خصائص مضادة للجراثيم.

4- يمكن أن يساعد القرنفل فى تسكين آلام والتهاب الحلق.

5- يساعد القرنفل فى علاج رعشة اليدين والقدمين التى يعانى منها بعض الأشخاص.

6- تناول القرنفل يومياً يعزز المناعة التى تعتبر هدفًا ثمينًا لجميع الناس فى الوقت الحالى للوقاية من الأمراض والأوبئة المنتشرة.

7- يمكن أن يساعد القرنفل فى التخلص من السعال ونزلات البرد والعدوى الفيروسية والتهاب الشعب الهوائية والجيوب الأنفية والربو.

8- يساعد الأوجينول الموجود فى القرنفل بتخفيف التوتر وأمراض المعدة الشائعة.

9- يمكن أن يساعد القرنفل أيضًا فى الوقاية من الإصابة بمرض باركنسون.