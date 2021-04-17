شكرا لقرائتكم خبر عن شركة تويتر تعلن انقطاع الخدمة عن بعض المستخدمين ومشكلة في الدخول للموقع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة تويتر في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، إنها تعمل على إصلاح مشكلة في الدخول الموقع بعد أن أبلغ آلاف المستخدمين عن مشاكل في المنصة.

وقالت الشركة في تغريدة: «قد لا يتم تحميل التغريدات لبعضكم. نحن نعمل على إصلاح مشكلة وستعودون إلى الجدول الزمني قريبا».

وأوضح موقع داون ديتيكتور دوت كوم لمراقبة عمليات الانقطاع أن نحو 40 ألف مستخدم أبلغوا عن مشكلات في منصة التواصل الاجتماعي يوم الجمعة.

وربما يكون الانقطاع قد أثر على عدد أكبر من المستخدمين.