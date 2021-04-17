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شكرا لقرائتكم خبر عن علاج تشققات القدم.. استخدمِ حجر الخفاف وصودا الخبز لإزالة الجلد الميت والان مع تفاصيل الخبر
- فيما يلى.. علاجات منزلية لإزالة الجلد الميت وتشققات القدمين:
1- ملح ابسوم
هو فى الأساس شكل بلورى من كبريتات المغنيسيوم، وهو مركب معدنى يمكنك نقع قدميك فى ماء دافئ منقوع فيه ملح إبسوم لمدة من 20-25 دقيقة على الأقل للحصول على نتائج جيدة، حيث يساعد فى التقشير وجعل الكعوب الجافة والمتشققة ناعمة وطرية ومن ثم يساعد ذلك فى إزالة الجلد الميت من القدمين بسهولة.
2- صودا الخبز
3- حجر الخفاف
هو حجر خفيف الوزن لكنه قاسى يستخدم خصيصًا لإزالة الجلد الجاف والميت من القدمين عن طريق نقع القدمين فى ماء دافئ لمدة 10-15 دقيقة، ويمكن إضافة العديد من الزيوت العطرية المفيدة إلى الماء، وبعد نقعها نفرك الجلد الميت على القدمين باستخدم حجر الخفاف بحركة جانبية، مع مراعاة ألا تكونى قاسية فى كشطه حتى لا تتأثر القدم.
4- فرك دقيق الشوفان
يستخدم دقيق الشوفان فى فرك الجلد الميت على القدمين كما يُهدأ البشرة الجافة والمتهيجة والحكة، ولكن قبل استخدام هذه الوصف يجب مراجعة الطبيب، ويعتبر مقشر الشوفان من أفضل الطرق لإزالة الجلد الميت من القدمين، حيث يمكن إضافته أيضًا إلى ماء دافئ ونقع القدمين.
5- زيت الخروع