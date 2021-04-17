- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تتخلص من إصفرار الأسنان؟.. استخدم صودا الخبز وقشر الليمون والان مع تفاصيل الخبر
5 علاجات منزلية فعالة لتبييض الأسنان والقضاء على الاصفرار:
1- صودا الخبز
2- قشر الليمون
يحتوى الليمون على عوامل تبييض طبيعية ويمكن استخدام قشر الليمون فى الواقع لتنظيف الأسنان، فقط نقوم بفرق قشر الليمون على الأسنان ثم شطفها جيدًا، فهى طريقة سهلة وفعالة لتبييض الأسنان.
3- زيت جوز الهند
4- خل التفاح
استخدم خل التفاح لقرون عديدة كمنتج طبيعى لتنظيف وتطهير الأسنان، حيث يحتوى على حمض الخليك وهو العنصر النشط الرئيسى فى خل التفاح والذى يعمل على قتل البكتيريا بشكل فعال، كما يحتوى على خاصية المضادة للبكتيريا، والتى تعمل على تنظيف وتبيض الأسنان.
5- الخضروات والفواكه النيئة
النظام الغذائى الغنى بالفواكه والخضراوات مفيد للصحة العامة وللأسنان، حيث يمكن أن يساعد تناول الفواكه والخضراوات المقرمشة والنيئة فى فرك طبقة البلاك على الأسنان أثناء مضغها، ولكنها ليست بديلًا عن تنظيف الأسنان بالفرشاة.