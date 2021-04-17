شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تتخلص من إصفرار الأسنان؟.. استخدم صودا الخبز وقشر الليمون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اصفرار الأسنان أمر يصيبنا بالإحباط وإذا لم تساعد معاجين الأسنان المتوفرة فى السوق على تبييض أسنانك، فربما حان الوقت لتجربة بعض العلاجات المنزلية السهلة لتبييض الأسنان، وفقًا لما ذكره موقع "تايمز أوف انديا".





5 علاجات منزلية فعالة لتبييض الأسنان والقضاء على الاصفرار:

1- صودا الخبز

يعلم الجميع خصائص التطهير التى تتمتع بها صودا الخبز ويمكنها فعل العجائب لأسنانك، فقط قم بخلط القليل من صودا الخبز مع الماء، وضع القليل من هذا الخليط على على فرشاة الأسنان ثم قُم بتنظيف أسنانك جيدًا لمدة دقيقة على الأقل، ثم اشطف فمك جيدًا وستحصل على نتائج فعالة.

2- قشر الليمون

يحتوى الليمون على عوامل تبييض طبيعية ويمكن استخدام قشر الليمون فى الواقع لتنظيف الأسنان، فقط نقوم بفرق قشر الليمون على الأسنان ثم شطفها جيدًا، فهى طريقة سهلة وفعالة لتبييض الأسنان.

3- زيت جوز الهند

يمكن أن يساعد زيت جوز الهند فى الواقع بتنظيف الأسنان، فقط خذ ملعقة من زيت جوز الهند فى فمك وحركها بالداخل لمدة خمس دقائق، ويمكن أيضًا إضافة بضع القطرات من زيت جوز الهند إلى فرشاة الأسنان والتنظيف بها لمدة خمس دقائق، ثم شطف الفم جيدًا ومع تكرار هذه الطريق ستحصل على نتائج رائعة.

4- خل التفاح

استخدم خل التفاح لقرون عديدة كمنتج طبيعى لتنظيف وتطهير الأسنان، حيث يحتوى على حمض الخليك وهو العنصر النشط الرئيسى فى خل التفاح والذى يعمل على قتل البكتيريا بشكل فعال، كما يحتوى على خاصية المضادة للبكتيريا، والتى تعمل على تنظيف وتبيض الأسنان.

5- الخضروات والفواكه النيئة

النظام الغذائى الغنى بالفواكه والخضراوات مفيد للصحة العامة وللأسنان، حيث يمكن أن يساعد تناول الفواكه والخضراوات المقرمشة والنيئة فى فرك طبقة البلاك على الأسنان أثناء مضغها، ولكنها ليست بديلًا عن تنظيف الأسنان بالفرشاة.