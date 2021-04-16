تركيا الرابعة عالميا في إصابات كورونا خلال 7 أيام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أظهرت بيانات وزارة الصحة التركية، الجمعة، أن البلاد سجلت 63082 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة.

وهذا المعدل اليومي هو الأعلى منذ بدء الجائحة، ليصل عدد المصابين الإجمالي إلى 4 ملايين و150039.



وأظهرت البيانات أيضاً أن 289 شخصاً توفوا بسبب كوفيد- 19 خلال الفترة نفسها ليصل عدد الوفيات الإجمالي منذ بدء الجائحة إلى 35320.

ووفقاً لإحصاء أجرته "رويترز"، تحتل تركيا المركز الرابع عالمياً من حيث عدد الإصابات اليومي بناء على متوسط عدد الحالات على مدى 7 أيام.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، فرض عدة قيود جديدة و"إغلاق جزئي" خلال أول أسبوعين في شهر رمضان للحد من زيادة الإصابات.