كيفية منع الأطفال من قضم أظافرهم

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 16 أبريل 2021 07:34 مساءً - قضم الأظافر، هي إحدى "العادات العصبية" الأكثر شيوعاً، فحوالي 50٪ من الأطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و18 عاماً يقضمون أظافرهم من حين لآخر على الأقل، وبالنسبة للعديد منهم، تبدأ العادة، عندما تكون أعمارهم أقل من العاشرة. وهذه العادة تندرج تحت عادة لف الشعر ولمس الأنف ومص الإبهام، وهو ما يتم وصفه بأنه سلوك متكرر يركز على الجسم.

د. وائل عبدالعال

الدكتور وائل عبدالعال، اختصاصي طب الأطفال، من مستشفى "إن إم سي"، يعطي للأهالي أفكاراً للسيطرة على عادة الأطفال في قضم أظافرهم.

لماذا يقضم الأطفال أظافرهم؟

عادة عصبية

1 - هم يشعرون بالقلق، فيتعلقون بهذه العادة التي يمكن أن تكون مهدئاً للذات.

2 – أن يكون الطفل عدوانياً، بحيث تلحق هذه العادة بعض الضرر بأسنانه.

3 - هي عادة تدل على وجود مشكلة نفسية لا بد من متابعتها.

4 - إنها مجرد عادة عصبية بسيطة لكنها تدفع الآباء إلى الجنون.

5 - بعض الأحداث الإيجابية، مثل تحقيق علامات عالية في مادة دراسية أو شراء حيوان أليف جديد، يمكن أن تتسبب بتوتر الطفل بسبب فرحته التي لا يتمكن من التعبير عنها، فيلجأ لهذه العادة.

حلول ليتوقف الطفل عن عادة قضم الأظافر

قص أظافرهم

1 - أفضل طريقة هي تجاهلها؛ لأن معظم الأطفال يتخلصون في النهاية من قضم الأظافر.

2 - قص أظافرهم يومياً. يقلل من مساحة السطح تحت الأظافر، ويقلل من الأوساخ والبكتيريا التي يمكن أن تدخل إلى فمه. حيث يجب الاحتفاظ بمبرد أظافر صغير أو مقص في محفظة الأم؛ لأنه في بعض الأحيان، يكون الظفر الممزق أكثر من أن يقاوم.

3 - البحث عن بديل صحي يمكن للطفل وضعه في فمه. بالنسبة للطفل الأكبر سناً قد يكون تناول وجبات خفيفة منتظمة مثل أعواد الكرفس والجزر المقرمش. لكن يجب عدم استبدال قضم الأظافر بالوجبات الخفيفة السكرية، وإلا فإنك ستستبدل عادة سيئة بأخرى.

البحث عن بديل

4 - منح الطفل شيئاً آخر للتركيز عليه، مثل استخدام ما يسمى "حجر القلق" بحيث يمكنهم الاحتفاظ به في جيوبهم، أو الضغط على كرة ضغط صغيرة، فهذا يسمح لهم بالتركيز على ملمس وإحساس ما في أيديهم، بدلاً من التركيز على الصوت والشعور بقضم أظافرهم.

5 - اختيار إشارة خفية بين الأبوين والطفل للتوقف عن القضم، مثل لمس الطفل برفق على ذراعه أو استخدم كلمة رمزية لتنبيهه من دون أن يشعر من حوله بذلك التنبيه.

وضع طلاء الأظافر للفتيات

6 - اتباع نظام المكافأة، مثل وضع مخطط للملصقات، التي تحدد عدم قضمه أظافره يوماً كاملاً، فقد تحتاج إلى تقسيم اليوم إلى فترات زمنية أصغر، مثل "قبل الإفطار" أو "أثناء العشاء". بمجرد أن يجمع كمية معينة من الملصقات، امنحه مكافأة -مثل رحلة إلى المتنزه مقابل خمسة ملصقات.

7 – حجز موعد لإجراء "مونيكير"، سواء للبنت أو الولد، سيتحمس الطفل لتجميل أظافره، وإزالة الجلد الميت من حولها، كما أن الإعجاب بأظافره، سيجعله يقلل من هذه العادة السيئة.