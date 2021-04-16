كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 16 أبريل 2021 07:34 مساءً - جدول المحتوى

استهلاك الزيوت أثناء الحمل أصل زيت الزيتون فوائد زيت الزيتون للحامل

فوائد زيت الزيتون للحامل.. يصبح النظام الغذائي هو الجزء الحاسم بمجرد حدوث الحمل. سيتعين عليك الآن تركيز خطط نظامك الغذائي على المفهوم الحقيقي، تناول الطعام بشكل صحيح، وليس أكثر! التقت الخليج 365 نت بالدكتورة هند مأمون خبيرة الطب البديل، لتحدثنا عن فوائد زيت الزيتون للحامل.

1.استهلاك الزيوت أثناء الحمل

للحامل

بقدر أهمية التركيز على المجموعات الغذائية التي ستتناولها الحامل، من المهم أيضاً فهم نوع الزيوت التي تشكل جزءاً من وجباتك.

يعتبر زيت الزيتون الخيار الأفضل بين البقية، ليس فقط للحوامل، ولكن للجميع.

إن إضافة زيت الزيتون إلى نظامك الغذائي له فوائد كبيرة أثناء الحمل.

دعونا نفهم المزيد عن زيت الزيتون وفوائده والكمية التي يجب تناولها أثناء الحمل.

2.أصل زيت الزيتون

زيت الزيتون

شجرة الزيتون، التي تنتج ثمار الزيتون، موطنها منطقة البحر الأبيض المتوسط. يتم الحصول على زيت الزيتون عن طريق سحق الزيتون بعملية تعرف باسم النقع.

يُعرف زيت الزيتون بالاسم النباتي Olea Europaea، وهو عنصر شائع يستخدم في مطبخ دول مثل إسبانيا واليونان والبرتغال وإيطاليا.

بصرف النظر عن الطهي، يستخدم زيت الزيتون على نطاق واسع في صناعة مستحضرات التجميل والأدوية.

أثبت الزيت، الذي يضيف نكهة مميزة للطعام، أن له فوائد صحية، مما يجعله مشهوراً في جميع أنحاء العالم.

3.فوائد زيت الزيتون للحامل

زيت زيتون

هل زيت الزيتون آمن أثناء الحمل؟ من الآمن تماماً تناول زيت الزيتون أثناء الحمل. في الواقع، يحتوي هذا الزيت على العديد من الفيتامينات والأشكال المفيدة من الأحماض الدهنية المهمة لك ولطفلك الذي ينمو في الرحم. فيما يلي بعض الفوائد الرئيسية لزيت الزيتون:

1. يحارب العدوى

يحمي محتوى فيتامين أ في الزيتون جهاز المناعة لديك أثناء التوقع ويبقيك في مأمن من العدوى. يرتبط فيتامين (أ) أيضاً بالعيون السليمة ويساعد في تكوين رؤية محسنة عند نمو الطفل.

2. يحسن ردود الفعل عند الأطفال:

وفقاً لبحث حديث، فإن الأطفال الذين يولدون لأمهات استهلكن زيت الزيتون أثناء الحمل يتمتعن بمزايا تنموية، مقارنة بالأطفال الذين يولدون لأمهات لم يفعلوا ذلك. كان الانعكاس النفسي الحركي لهؤلاء الأطفال أكثر وضوحاً بشكل خاص.

3. النمو الصحي للجنين:

يحتوي زيت الزيتون على نسبة عالية من أحماض أوميغا 3 الدهنية التي تعتبر مفيدة للقلب. عندما تستهلكه المرأة الحامل، يمكن أن يكون للزيت دور إيجابي في نمو الجنين.

أظهرت بعض الدراسات أن زيت الزيتون يحسن عمل الدماغ وكذلك مهارات التعلم للأطفال الصغار بعد الولادة.

كما توجد علاقة بين استهلاك الأم لزيت الزيتون وتأثيره على وزن الطفل وطوله ونموه المعرفي.

4. فيتامين هـ:

لا يحتوي الزيتون على نسبة عالية من فيتامين (هـ) ولكن نظراً لمقاومته للأكسدة، فهذه الكمية كافية للحوامل.

يساعد فيتامين (هـ) في نمو الطفل وإعداده لدخول الجو المليء بالأكسجين.

يدخل الطفل عن طريق حليب الثدي وهو جيد بشكل خاص في حالة الأطفال الخدج لمساعدة الكلى والبنكرياس على العمل بشكل صحيح.

5. يقلل من علامات التمدد:

إن استخدام زيت الزيتون لعلامات التمدد أثناء الحمل يساعد حقاً. يؤدي شد عضلات الحوض وتوسيع البطن إلى تكوين علامات تمدد عندما تكونين في الثلث الأخير من الحمل.

الاستخدام المنتظم لزيت الزيتون أثناء الحمل يخفف هذه العلامات بل ويجعلها تختفي في بعض الحالات.

تذكري أنها ليست جرعة سحرية تعمل بين عشية وضحاها. يجب أن يستمر التطبيق لمدة أسبوعين للحصول على أفضل النتائج. لا يمكن المبالغة في التأكيد على الفوائد الصحية لزيت الزيتون للحوامل. يمكن أن يستمر الاستخدام الخارجي على الجلد حتى بعد الولادة. ومع ذلك، قد لا ينصح بالاستهلاك الزائد. الحرص على تناول زيت الزيتون بمستوياته المثلى حيث إنه مثل أي زيت آخر، إذا كنت تخططين لدمج زيت الزيتون لأول مرة في نظامك الغذائي، فتأكدي من مناقشة الأمر نفسه مع طبيبك قبل القيام بذلك

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص.