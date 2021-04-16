كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 16 أبريل 2021 07:34 مساءً - تجهل أغلب الحوامل تناول السلق، رغم فوائده العديدة، اعلمي عزيزتي أن السلق السويسري من الخضراوات ذات القيمة الغذائية العالية. كوب واحد فقط يوفر أكثر من ثلاثة أضعاف الكمية اليومية الموصى بها من فيتامين ك، والمعروف أيضاً باسم البنجر الفضي، وبنجر السبانخ، والسبانخ الدائم، وبنجر السلطعون، وشجر المنغولد، جنباً إلى جنب مع الخضر الورقية الأخرى ونسل عائلة البنجر، يحتوي السلق السويسري على مستويات عالية من النترات، والتي ثبت أنها تخفض ضغط الدم، وتقلل من كمية الأكسجين اللازمة أثناء التمرين، وتعزز الأداء الرياضي للحامل.

فوائد السلق للحامل

المحتوى الغذائي

كشفت الدكتورة هند مأمون، خبيرة الطب البديل عن حقائق سريعة عن السلق السويسري عبارة عن أوراق خضراء مورقة وعضو في عائلة البنجر.

يحتوي على 3 أضعاف الكمية اليومية الموصى بها من فيتامين ك و44 في المائة من الكمية الموصى بها من فيتامين أ، يمكن أن تساعد هذه الخضر في مكافحة السرطان وتقليل ضغط الدم وتحسين الأداء في الرياضة، يؤكل السلق السويسري نيئاً أو مطبوخاً.

المحتوى الغذائي

السلق هو أحد أفراد عائلة البنجر ومليء بالعناصر الغذائية.

وفقاً لقاعدة بيانات المغذيات الوطنية التابعة لوزارة الزراعة الأميركية، يحتوي كوب 36 جراماً (جم) من السلق السويسري الخام على:

7 كالوري.

0.65 جرام من البروتين.

0.07 غرام من الدهون.

1.35 جرام كربوهيدرات، بما في ذلك 0.6 جرام ألياف و0.4 جرام سكر.

يوفر كوب واحد 36 جراماً من السلق السويسري المطبوخ:

18 ملليغرام (ملغ) من الكالسيوم.

0.65 مجم من الحديد.

29 مجم من المغنيسيوم.

17 مجم من الفوسفور.

136 مجم من البوتاسيوم.

10.8 مجم من فيتامين سي.

110 ميكروجرامات من فيتامين أ.

0.68 مجم من فيتامين هـ.

298 ميكروجراماً من فيتامين ك.

5 ميكروغرامات من حمض الفوليك.

يحتوي السلق السويسري أيضاً على كميات أقل من الثيامين والريبوفلافين والنياسين و حمض البانتوثنيك وفيتامين بـ6 والكالسيوم والفوسفور والزنك والسيلينيوم.

وفيتامين بـ6 والكالسيوم والفوسفور والزنك والسيلينيوم. يحتوي السلق السويسري على مضادات الأكسدة ألفا وبيتا كاروتين واللوتين والزياكسانثين والكولين، يوفر كوب من السلق السويسري 44 في المائة من الحصة اليومية من فيتامين أ و18 في المائة من الكمية الموصى بها من فيتامين سي ومع ذلك، لا ينبغي للمستهلكين إضافة الملح إلى السلق السويسري؛ لأنه يحتوي بالفعل على 103 ملغ من الصوديوم لكل كوب خام، وهو ما يمثل 4.5 في المائة من البدل اليومي الموصى به.

فوائد السلق للحامل

السلق للحامل

يرتبط استهلاك الفواكه والخضراوات بجميع أنواعها بتقليل مخاطر الإصابة بالعديد من الظروف الصحية المعاكسة، وأشارت العديد من الدراسات إلى أن تناول المزيد من الأطعمة النباتية مثل السلق السويسري يقلل من خطر السمنة، السكري، أمراض القلب والوفيات بشكل عام ويشجع على بشرة صحية، وزيادة الطاقة، وانخفاض الوزن بشكل عام.

خفض ضغط الدم الحامل

لقد ثبت أن السلق السويسري يدعم الأداء الرياضي، الأشخاص الذين تكون وجباتهم الغذائية منخفضة في المعادن مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم هم أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم، يُعتقد أن هذه المعادن تقلل من ضغط الدم عن طريق إطلاق الصوديوم خارج الجسم والمساعدة في تمدد الشرايين، إن تناول هذه المعادن في شكل مكمل لن يوفر نفس الفوائد الصحية مثل استهلاكها في الطعام.

يحتوي السلق السويسري على هذه المعادن الثلاثة الصحية، ويمكن أن يساعد في تحسين المدخول، وخاصة المغنيسيوم، وجدت دراسة نشرت عام 2013 في المجلة البريطانية لعلم الصيدلة السريرية أن الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من النترات الغذائية، مثل السلق السويسري، لها فوائد متعددة للأوعية الدموية وتشمل هذه خفض ضغط الدم، وتثبيط تراكم الصفائح الدموية، والحفاظ على الخلل البطاني أو تحسينه.

محاربة السرطان

يحتوي السلق السويسري على الكلوروفيل، والذي قد يكون فعالاً في منع الأمينات الحلقية غير المتجانسة المسببة للسرطان، والتي تتولد عند شيّ الأطعمة على درجة حرارة عالية، يؤدي استهلاك الخضار الورقية والخضراوات الأخرى الغنية بالكلوروفيل إلى جانب اللحوم المشوية إلى إعاقة بعض آثارها المسببة للسرطان.

إدارة مرض السكري

مضادات الأكسدة

يحتوى السلق السويسري على مضادات الأكسدة المعروفة باسم حمض ألفا ليبويك، وقد ثبت أن هذا يخفض مستويات الجلوكوز، ويزيد من حساسية الأنسولين ويمنع التغيرات المؤكسدة الناجمة عن الإجهاد لدى مرضى السكري، تشير الدراسات إلى أنه يمكن أيضاً أن يقلل من أعراض الاعتلال العصبي المحيطي أو الاعتلال العصبي اللاإرادي لدى مرضى السكري قد يقي أيضاً من اعتلال الشبكية وتلف الأوعية الدموية، الذي يمكن أن يؤثر على مرضى السكري، ويحمي إصابة الجنين.

منع هشاشة العظام للحامل

تسمية

يحسن استهلاك فيتامين ك صحة العظام، يعدل فيتامين ك بروتينات مصفوفة العظام، ويحسن امتصاص الكالسيوم، ويقلل من إفراز الكالسيوم في البول، ارتبط انخفاض تناول فيتامين ك بزيادة خطر الإصابة بكسور العظام، تتمثل إحدى طرق زيادة تناول فيتامين ك في تناول الخضار الورقية مثل السلق السويسري والجرجير والسبانخ، مع كالسيوم إضافي بالنظام الغذائي، كوب واحد 36 جراماً من السلق السويسري الخام يحتوي على 298 ميكروجراماً من فيتامين ك. الكمية اليومية الموصى بها في الولايات المتحدة هي 120 ميكروجراماً للرجال و90 ميكروجراماً للنساء.

تحسين الأداء الرياضي للحامل

ضغط الحامل

ثبت أن النترات الغذائية تعمل على تحسين أكسجة العضلات أثناء التمرين، يشير هذا إلى أن تناول كميات أكبر من النترات قد يعزز تحمل التمرين أثناء ممارسة التحمل على المدى الطويل، في إحدى الدراسات، أدى عصير الشمندر، الذي يحتوي أيضاً على نسبة عالية من النترات الغذائية، إلى تحسين الأداء بنسبة 2.8 في المائة خلال 11 ثانية في تجربة دراجة بطول 4 كيلومترات. قامت بتحسينها بنسبة 2.7 في المائة خلال 45 ثانية في تجربة زمنية بطول 16.1 كم. يحتوي السلق السويسري على نسبة نترات مماثلة لجذر الشمندر.

تعني الآثار المفيدة للنترات على نظام القلب والأوعية الدموية أنه يمكن أن يحسن نوعية الحياة لأولئك الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية أو الجهاز التنفسي أو التمثيل الغذائي، يمكن أن تجعل هذه الظروف الحياة اليومية صعبة بسبب نقص الأوكسجين، ودمج المزيد من السلق السويسري في النظام الغذائي جزء لذيذ من مجموعة متنوعة من الوجبات والأطباق.

ابحثي عن السلق السويسري بأوراق خضراء عميقة صلبة الأوراق الصغيرة تكون أكثر نعومة وذات نكهة وأكثر اعتدالاً، احفظي السلق في الثلاجة ليبقى طازجاً ويمكن الاستمتاع بالسلق السويسري نيئاً في السلطات أو على السندويشات أو اللفائف أو مطهواً ببطء أو مسلوقاً أو مقلياً أو يُضاف إلى الحساء

نصائح لدمج السلق في نظامك الغذائي

الحمل

فيما يلي بعض النصائح لدمج المزيد من السلق (الأوراق والسيقان) في الروتين اليومي:

أضيفي حفنة من أوراق السلق السويسرية الطازجة إلى عجة البيض أو البيض المخفوق.

ضعي حفنة من أوراق السلق والسيقان في عصير طازج أو عصير قبل الخلط.

تُقلى أوراق السلق السويسري بكمية صغيرة من زيت الزيتون البكر، وتتبل بالفلفل الأسود المطحون الطازج والثوم المفروم وجبن البارميزان المبشور حديثاً. تناوليها كطبق جانبي أو كطبق بطاطس مخبوزة.

أضيفي السلق السويسري إلى السلطات أو اللفائف أو السندويشات أو الخبز المسطح.

المخاطر الصحية المحتملة



الأشخاص الذين يتناولون مميعات الدم مثل الكومادين، أو الوارفارين، يجب ألا يغيروا فجأة الأطعمة التي يتناولونها والتي تحتوي على فيتامين ك. يلعب فيتامين ك دوراً كبيراً في تخثر الدم، لذا فقد يتداخل مع فعالية مميعات الدم، من المهم أن تتذكري أن النظام الغذائي الكلي أو نمط الأكل العام هو الأكثر أهمية في الوقاية من الأمراض وتحقيق صحة جيدة من الأفضل تناول نظام غذائي متنوع بدلاً من التركيز على الأطعمة الفردية كمفتاح للصحة الجيدة.

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