أسماء قوية ونادرة للأولاد

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 16 أبريل 2021 07:34 مساءً - الخروج عن المألوف في أسماء الصبيان، أمر بات مستحباً، حيث يعتقد الكثيرون أن الاسم، ذا المعنى القوي، يصبح مناسياً أكثر في الكبر، عندما يصبح الطفل رجلاً، "الخليج 365 وطفلك" اختارت لكم مجموعة من أسماء الأولاد القوية والنادرة، لتختاروا منها ما يناسبكم لتسمية مولودكم.



أسير

أسير: ومعناه الحبيس أو الفاقد لحريته.

سفيان: ومعناه من يتحرك بسرعة كبيرة.

أرغد: ومعناه الأهنأ والأكثر رفاهية.

غياث: ومعناه المنقذ والمنجي لغيره.

داغر



بشر: وهو القادم بالخير والسعادة.

بسيل: ومعناه البادي عليه الانفعال والغضب.

آصف: وهو اسم لنوع من الأشجار.

داغر: ومعناه القوي الذي لا يخشى الهجوم.

إياس



جايد: ومعناه من يشكر الله ويحمده.

صفوان: ومعناه الصخر الناعم والنقي.

إياس: ويطلق هذا الاسم على الذئب.

رائف: ومعناه الحنون والطيب والمشفق على الآخرين.

سادن هو الاسم الذي يطلق على من يقوم بالخدمة في الكعبة



ثوبان: ومعناه المستغفر لله والتائب اليه.

سهيل: ومعناه الهين واليسير.

سادن: ويطلق هذا الاسم على من يقوم بالخدمة في الكعبة.

حاتم: ومعناه الأمر الملزم والواجب الحدوث.

نيروز



كاظم: ومعناه المتحكم في غضبه وانفعالاته.

نيروز: وهو زهرة جميلة ورائعة.

سطام: ومعناه الضارب بقوة.

خاطر: ومعناه من يسير بزهو وتبختر.

جران



تلید: ومعناه ما يُورث من مال وأصل.

جاسم: ومعناه الشخص ضخم البنیة.

راجح: ومعناه الأفضل من الآخرين.

جران: وھو السوط الذي يُصنع من جلد الإبل.

بارق



بارق: ومعناه الساطع واللامع.

راسل: ومعناه من يُوصل رسالة لأحد ما.

عافي: ومعناه من يسامح ويغفر للمخطئ.

زيدان: ومعناه الزيادة والنمو والكثرة.

ساهر



ناثر: ومعناه من يكتب بمهارة وإجادة.

فارع: ومعناه المتمتع بالسمو والمكانة والشأن العالي.

ساهر: ومعناه من لا ينام أثناء الليل.

ساري: ومعناه من يسافر بالليل.

نايف



نايف: ومعناه النبيل وصاحب المكانة الكبيرة.

ركان: ومعناه الرزين والموزون والعاقل.

آزر: ومعناه دعم غيره وسانده.

باتر: ومعناه القاطع بحدة.