شكرا لقرائتكم خبر عن التهوية الداخلية الجيدة وفتح النوافذ يحد من خطر الإصابة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت دراسة نشرت في المجلة الطبية BMJ أن فتح النوافذ والتهوية الفعالة يمكن أن يحد من خطر الإصابة بفيروس كورونا الجديد الذي يتسبب في انتشار الفيروس في الداخل، وأوضح خبراء أنه حتى مع الانتقال السريع لفيروس كورونا عبر الهواء، فإن هناك أدلة متزايدة على أن الفيروس ينتشر بشكل أكبر في الأماكن سيئة التهوية، ويمكن أن يؤدي فتح النوافذ في الواقع إلى خفض تركيزات الفيروس.

وذكر الخبراء في الدراسة وفقا لتقرير موقع "economictimes" أن هذا الإجراء، الذي يعتبر فعالًا، تم تجاهله منذ فترة طويلة خلال الوباء.



التهوية الداخلية وفيروس كورونا

ومع زيادة معدل انتقال فيروس كورونا مع زيادة عدد الحالات، يمكن أن تساعد التهوية المناسبة مع دوران الهواء الخارجي في تقليل تركيز ملوثات الفيروس.

في هذه الأثناء ، يمكن أن يتراكم الفيروس فى الغرفة المزدحمة مع دوران الهواء السيئ وتعلق الفيروسات ومسببات الأمراض الأخرى في الهواء لفترة أطول بكثير.

وقالت الدراسة إن "التهوية الطبيعية هى إجراء منخفض التكلفة للتحكم فى البيئة، يناسب العديد من المجالات المختلفة فى منشآت الرعاية الصحية". وأضافت: "من المرجح أن يصاب الناس بالعدوى فى غرفة بها نوافذ لا يمكن فتحها أو تفتقر إلى أى نظام تهوية".

وفقًا للمؤلفين الرئيسيين للدراسة ، جوليان تانغ من جامعة ليستر ولينسي مار من جامعة فرجينيا للتكنولوجيا ، فإن السماح للنوافذ بالفتح والسماح للهواء الخارجي بالدخول إلى المساحات المغلقة يمكن أن يساعد في تفريق القطرات الفيروسية المحمولة بالهواء التي تسبب فيروس كورونا.

دعم توصية منظمة الصحة العالمية

اقترح الخبراء أن فتح النوافذ للتهوية المناسبة يمكن أن يكون إجراءً مهمًا في السيطرة على انتشار COVID-19، كما أيدوا توصية منظمة الصحة العالمية (WHO) فى بداية الوباء التى قالت إن التهوية الداخلية الجيدة تعمل على تحسين جودة الهواء الداخلى، مما يقلل بدوره من خطر انتشار فيروس كورونا، وهذا الإجراء المهمل مهم أيضًا للحد من الانتشار على وجه التحديد فى مرافق الرعاية الصحية، والأماكن غير السكنية والسكنية عندما يكون الشخص تحت الرعاية المنزلية أو الحجر الصحى المنزلى.