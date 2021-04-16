الإمارات: تقديم 9,4 مليون جرعة من لقاح كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، الجمعة، عن تقديم 102,340 جرعة إضافية من لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال 24 ساعة.

وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى، الجمعة، 9,489,684 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 95.95 جرعة لكل 100 شخص.



وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن ذلك يأتي تماشيا مع خطة الوزارة الإماراتية لتوفير لقاح "كوفيد-19"، وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس "كوفيد-19".

