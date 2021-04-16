573 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الصحية في ليبيا، الجمعة، تسجيل 9 وفيات و573 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال 24 ساعة.

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، إن الفترة نفسها شهدت شفاء 632 حالة من مصابي فيروس كورونا.

وأضاف أن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 214 إصابة و403 حالات شفاء، فيما لم تشهد أية حالات وفاة.

وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 171 ألفًا و131 شخصًا، بينهم 11 ألفًا و905 حالات نشطة، ووفاة 2882 شخصًا.

وكانت السلطات الصحية في ليبيا أعلنت اكتشاف حالات إصابة بالسلالة البريطانية من فيروس كورونا في البلاد، بعد الكشف على عينات عشوائية موجبة لفيروس كورونا.



وأشارت إلى أن النوع الجديد الذي ظهر لأول مرة في ليبيا، يتميز بسرعة الانتقال ونشر الإصابة في المجتمع، محذرة من عواقب وخيمة في ظل ما تشهده البلاد من تراخٍ وعدم التزام بتنفيذ التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية.