لأول مرة في العالم.. زراعة قصبة هوائية لمريض كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أجرى فريق طبي إيطالي أول عملية في العالم لزرع قصبة هوائية لمريض بفيروس كورونا.

وقالت صحيفة "لا مساجيرو" الإيطالية، إن العملية أجريت في 2 مارس/آذار بمستشفى جامعة سانت أندريا، وهي عيادة جامعية تابعة لجامعة لا سابينزا فى روما.

وأشارت إلى أن المريض رجل يبلغ من العمر 50 عامًا من صقلية، وتمكن بعد العملية من التنفس مرة أخرى والتحدث عن نفسه، بعد دورة ما بعد الجراحة لمدة 3 أسابيع، وعاد إلى عمله ومدينته حيث يعيش حياة طبيعية.

وأوضحت الصحيفة أن التدخل الجراحي، الذي شارك فيه 5 أطباء واستغرق حوالي 4 ساعات ونصف، تم إجراؤه بتقنيات تخدير متطورة وفي الوقت نفس تمت إزالة القصبة الهوائية التالفة واستبدالها بجزء من الشريان الأورطي الصدري المحفوظ بالتبريد وقابل للتكيف تمامًا مع المريض.





ووفقا لمديرة وحدة جراحة الصدر في المستشفى، إيرينو ريندينا: "كانت أمراض القصبة الهوائية واسعة النطاق وشديدة ولا يمكن علاجها بتقنيات إعادة البناء وكان الخيار الوحيد المعقول هو استبدال القصبة الهوائية بالكامل بمواد حيوية".

وأوضح الدكتور سيسيليا مينا، رئيس برنامج "استبدال القصبة الهوائية" في مستشفى سانت أندريا، الذي أجرى العملية مع البروفيسور ريندينا، أن "واحدة من أكبر المشاكل في استبدال القصبة الهوائية، وهو أنبوب صلب ومنفخ، كان استعادة صلابته".

وأوضح: "لهذا السبب قمنا بإدخال أسطوانة سيليكون، ما يسمى بطرف دومون الاصطناعي، بطول 10 سم في الشريان الأورطي المزروع، ونستعيد نفاذية الهواء، والتنفس، والصوت والبلع".