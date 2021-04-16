المستشارة الألمانية تتلقى الجرعة الأولى من لقاح أسترازينيكا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تلقت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الجمعة، الجرعة الأولى من لقاح أسترازينيكا للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ونقل بيان للمتحدث باسم ميركل، شتيفان زايبرت، عن المستشارة قولها: "أنا سعيدة لأنني تلقيت أول جرعة مع أسترازينيكا اليوم".

وأضافت "أود أن أشكر كل من شارك في حملة التطعيم، وكل من تم تطعيمه.. التطعيم هو مفتاح التغلب على الوباء".



وتعد ميركل ثالث مسؤول رفيع المستوى في ألمانيا يتلقى هذا اللقاح، بعد الرئيس فرانك فالتر شتاينماير، ونائب المستشارة ووزير المالية، أولف شولتز.



وتحاول الحكومة الألمانية إعادة ثقة المواطنين في اللقاح بعد تقارير ودراسات تحدثت عن تسببه في جلطات دموية نادرة في فئات عمرية بعينها.



وقبل أسابيع، طالب وزير الصحة يانس شبان، كل المسؤولين التي تتخطى أعمارهم ٥٥ عاما، بتلقي لقاح أسترازينيكا، لتشجيع المواطنين على اتخاذ خطوة مماثلة.

