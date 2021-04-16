شكرا لقرائتكم خبر عن فايزر: متلقو لقاح كورونا قد يحتاجون إلى جرعة ثالثة بعد 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ألبرت بورلا الرئيس التنفيذى لشركة فايزر إنه يعتقد أن الناس سيحتاجون على الأرجح إلى جرعة ثالثة من لقاح كورونا، وذلك وفقا لتقرير شبكة CNBC الأمريكية، ووفقا لتقرير جريدة dailymail "، أضاف ألبرت أنه سيتم إعطاء جرعة معززة محتملة بعد مرور من 6 إلى 12 شهرًا من التطعيم الكامل، وقال إنه يعتقد أنه من الممكن أن يحتاج الناس للتحصين ضد فيروس كورونا سنويًا.



الجرعة الثالثة من لقاح فايزر

وأوضح "هناك لقاحات تشبه شلل الأطفال جرعة واحدة، بمعنى أن واحدة تكفى، وهناك لقاحات مثل الإنفلونزا، وهى التي نحتاجها كل عام، ويبدو أن فيروس كورونا يشبه فيروس الإنفلونزا أكثر من فيروس شلل الأطفال".

وأظهرت التجارب مؤخرًا أن لقاح فايزر حقق أكثر من 90 % فاعلية في الوقاية من فيروس كورونا بعد 6 أشهر من الجرعة الثانية، ومع ذلك هناك حاجة إلى مزيد من البيانات لتحديد ما إذا كانت الحماية ستستمر لأكثر من 6 أشهر.

ما الجرعة الثالثة من لقاح فايزر؟

بدأت شركة فايزر وشريكتها الألمانية BioNTech دراسة إعطاء جرعة ثالثة من لقاحهما في أواخر فبراير، حيث تهدف إلى الحماية من المتغيرات المستقبلية، والتى قد تكون أفضل فى تجنب الأجسام المضادة من اللقاح مقارنة بالسلالات السابقة للفيروس.

وسيتم إعطاء نحو 144 متطوعًا الجرعة الثالثة، معظمهم ممن شاركوا فى المرحلة المبكرة من اختبار اللقاح فى الولايات المتحدة العام الماضي.

ويستخدم اللقاح جزءًا من الشفرة الجينية لمسببات الأمراض تسمى messenger RNA، أو mRNA، لجعل الجسم يتعرف على الفيروس التاجى ويهاجمه إذا أصيب الشخص بالعدوى.

وفى اللقاح المعروف باسم BNT162b2 ، يقوم mRNA بتشفير بروتين سبايك الموجود على السطح الخارجي للفيروس الذي يستخدمه لدخول الخلايا وإصابتها.