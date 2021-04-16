بيروت - نادين محمد - بعد تناول الإفطار في رمضان ، أحياناً نشعر بالخمول ولانعرف سبب حدوث هذه الحالة، هل هو مجرد اتباع نمط تغذية خاطئ أم أن هناك أسباباً أخرى؟

يرتكب الصائمون أخطاء غذائية عديدة في رمضان لا تفسد الرشاقة فقط، بل تتسبب في إصابتك بعسر الهضم والخمول، وأحيانًا إصابتك بالصداع.

أسباب الخمول بعد الافطار في رمضان كثيرة تعرفي عليها وعلى كيفية التخلص منها.

أسباب الخمول بعد الافطار في رمضان

1- الشراهة في تناول الطعام وتناوله دفعة واحدة، وإغفال أهمية تقسيمه لإراحة المعدة وهضم أفضل، بجانب إغفال الأطعمة الغنية بالألياف التي تمنحك الشعور بالشبع، وتبقى في المعدة لفترة أطول.

2- تعد من أكبر الأخطاء التي يقع فيها الكثيرون هي النهم في تناول الأطعمة الدسمة والأطعمة الغنية بالصوديوم، مما يتسبب في شعورك بالعطش طوال يوم الصيام.

3- احذري من تناول المشروبات الغازية خلال تناول طعام الإفطار، أو تناول الماء المثلج، أو بدء إفطارك به؛ لأن ذلك يتسبب في إصابتك بعسر الهضم وإرباك المعدة.

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4- من أكبر الأخطاء التي يقع فيها الكثيرون هي النوم مباشرة لفترات طويلة بعد الإفطار، وعدم تنظيم ساعات النوم، مما يصيبك بالخمول والكسل.

5- احذري من تناول مشروبات الكافيين بعد تناول الإفطار مباشرة، فهي تسبب عسر الهضم وتمنع امتصاص الفيتامينات والمعادن الموجودة في طعامك وتزيد من شعورك بالعطش.

6- لا تغفلي أهمية الأعشاب الهاضمة للطعام، فهي تمنحك الرشاقة، وفي الوقت نفسه تساعدكِ على هضم أفضل مثل الزنجبيل والقرفة والنعناع.

كيف تتخلصين من الخمول بعد الافطار؟

اليك هذه الطرق للتخلص من الخمول :

- تجنب الوجبات الدسمة كبيرة الحجم على الإفطار.

-مضغ الطعام جيدًا قبل بلعه.

-عدم الإفطار أثناء مشاهدة التلفاز.

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-تقسيم الإفطار لوجبتين صغيرتين يفصل بينهم 3 ساعات.

-تناول كميات كافية من السوائل على مدار فترة ما بعد الإفطار.

-الإكثار من الخضروات الورقية الغنية بالألياف الغذائية.

- عدم الاسراف في تناول المشروبات السكرية على الإفطار.

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- الاعتمادعلى الكربوهيدرات المركبة التي تضمن تحرر الجلوكوز منها بشكل متدرج على مدار ساعات مابعد الإفطار.

-ممارسة رياضة المشي بعد الإفطار بساعتين على الأقل.

-لا تستسلمي للكسل واستغلي الأجواء الاجتماعية لعمل زيارات رمضانية.