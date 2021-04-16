شكرا لقرائتكم خبر عن وحمة شرنوبى.. تعرف على أسباب تكون الوحمات الدموية وطرق علاجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثارت العلامة التى ظهرت فى وجه الفنان الشاب محمد الشرنوبى فى مسلسل "وكل ما نفترق" حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعى، فالبعض اعتقد أنها علامة تعرضه للضرب، إلا أنه أعلن أنها وحمة دموية قائلا "من أول المسلسل ما اتعرض فى ناس فاكرة إنها ضربة، وفيه كوميكس كتير نزلت وهى فعلاً بتضحك جدا، بس تصحيح للى مش فاهم، دى حاجة اسمها وحمة دموية".

ونقدم خلال التقرير التالى معلومات عن الوحمات وأنواعها وأسباب تكون وفقا لتقرير لموقع webmed.



الوحمة

الوحمات هى بقع جلدية ملونة تظهر عند الولادة أو تظهر بعد الولادة بفترة قصيرة، ويمكن أن تكون الوحمات بألوان مختلفة، بما فى ذلك البنى أو الأسمر أو الأسود أو الأزرق الباهت أو الوردى أو الأبيض أو الأحمر أو الأرجوانى، بعض الوحمات ليست سوى تلوين لسطح الجلد، البعض الآخر يرتفع فوق سطح الجلد أو يمتد إلى الأنسجة تحت الجلد.

ما الذى يسبب الوحمات؟

سبب معظم الوحمات غير معروف، ومعظمها ليست وراثة، وتوجد العديد من الأساطير الشعبية حول أسباب الوحمات، لكن لم يتم إثبات أى من هذه القصص لتفسير الأسباب الحقيقية للوحمات.

أنواع الوحمات

هناك فئتان رئيسيتان من الوحمات، الوحمات الوعائية (المتعلقة بالأوعية الدموية) والوحمات المصطبغة، وغالبًا ما تكون الوحمات الوعائية علامات جلدية وردية أو أرجوانية أو حمراء اللون تظهر قبل الولادة أو بعدها بفترة قصيرة، والوحمات المصطبغة هى علامات على الجلد تظهر عند الولادة قد تتراوح العلامات من البنى أو الأسود إلى الأزرق أو الرمادى فى اللون.



ما هى الوحمة الدموية

الأورام الوعائية والجلد

الورم الوعائى هو نوع شائع من الأورام الوعائية التى قد تحدث فى وقت مبكر من الحياة وتشبه الوحمة، وعادة ما يكون غير مؤلم وغير ضار وسببه غير معروف يأتى اللون من الوحمة من التطور الواسع للأوعية الدموية فى الموقع.



اسباب الوحمة الدموية

تشمل أنواع الأورام الوعائية والوحمات ما يلي:

قد تظهر الأورام الوعائية بالفراولة وتسمى أيضًا علامة الفراولة وحمة الأوعية الدموية، وورم وعائي شعري، وورم وعائي بسيط في أي مكان على الجسم، لكنها أكثر شيوعًا على الوجه أو فروة الرأس أو الظهر أو الصدر، وتتكون من أوعية دموية صغيرة ومكتظة، قد تكون غائبة عند الولادة، وتتطور خلال الأسابيع العديدة الأولى بعد ذلك عادة ما تنمو بسرعة، وتبقى بحجم ثابت، ثم تهدأ فى معظم الحالات، تختفي الأورام الوعائية بالفراولة عندما يبلغ الطفل 10 سنوات قد يبقى بعض اللون أو التجعيد الطفيف للجلد في موقع الورم الوعائي.

الأورام الوعائية الكهفية تسمى أيضًا الورم الوعائي الكهفي أو الورم الكهفي تشبه الأورام الوعائية الفراولة، لكنها تقع في مكان أعمق قد تظهر على شكل كتلة إسفنجية حمراء زرقاء من الأنسجة مملوءة بالدم قد تختفي بعض هذه الآفات من تلقاء نفسها عادةً عندما يقترب الطفل من سن المدرسة.

بقع بورت واين هى وحمات مسطحة من الأرجواني إلى الأحمر مصنوعة من الشعيرات الدموية المتوسعة، تحدث هذه الوحمات غالبًا على الوجه وقد تختلف في الحجم غالبًا ما تكون بقع بورت واين دائمة (ما لم تتم معالجتها).

بقع السلمون وتسمى أيضًا لدغات اللقلق هي وحمات شائعة جدًا وتظهر على الأطفال حديثي الولادة هذه العلامات عبارة عن أوعية دموية صغيرة شعيرات دموية يمكن رؤيتها من خلال الجلد وهي أكثر شيوعًا على الجبهة والجفون والشفة العليا وبين الحاجبين ومؤخرة العنق في كثير من الأحيان، تتلاشى هذه العلامات مع نمو الرضيع.



الوحمة الدموية

ما علاج الأورام الوعائية والوحمات الحمراء؟

العديد من الوحمات الشعرية مثل بقع السلمون والأورام الوعائية بالفراولة مؤقتة ولا تتطلب أى علاج بالنسبة للوحمات الدائمة، وقد يكون إخفاء مستحضرات التجميل مفيدًا يمكن استخدام دهان موضعى يحتوى على حاصرات بيتا، بأمان للأورام الوعائية التي تنمو، كما يمكن أن تقلل الكورتيكوستيرويدات عن طريق الفم من حجم الورم الوعائى أو الوحمة الدموية التى تنمو بسرعة وتعيق الرؤية أو الهياكل الحيوية.