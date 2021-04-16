كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 16 أبريل 2021 01:35 مساءً - تغفل الأمهات عن العناية بجزء مهم من جسم الرضيع وهو الرقبة مثلاً، ولذلك تفوح رائحة كريهة من هذا المكان، ورقبة الرضيع هي جزء حساس من جسمه ومعرض مثل أي جزء في الجسم للطفح الجلدي وأمراض جلدية أخرى، ولذلك تنصحك الدكتورة لميس موسى "اختصاصية الأطفال وحديثي الولادة" نصائح عديدة ومفيدة للعناية برقبة رضيعك، وكذلك أسباب الرائحة الكريهة في رقبته كالآتي.

أسباب الرائحة الكريهة في رقبة الرضيع

سيلان الحليب اثناء الرضاعة يؤدي لتسلخات الرقبة

تعد رقبة الرضيع في بداية حياته كثيرة الثنيات، مما يؤدي لتراكم الأوساخ في تلك المنطقة وعدم قيام الأم بتنظيفها.

تهمل الأم تنظيف ثنيات الرقبة خلال الحمام.

كما تهمل تنظيف الحليب الذي يتسرب من فم الرضيع إلى رقبته ويتراكم بين الثنيات مما يؤدي لتكاثر الفطريات والبكتيريا وانبعاث رائحة كريهة من الرقبة.

كما تهمل الأم العناية والنظافة اليومية برقبة الرضيع.

طبيعة نوم الرضيع ووضعية جسمه في الشهور الأولى حيث يكون رأسه مستلقياً على الرقبة طيلة الوقت يؤدي لتراكم العرق في تلك المنطقة، وكذلك بقايا الجلد الميتة ولا يتم إزالتها، كما أنها لا تتعرض للضوء أو الشمس، فتصبح مكاناً خصباً لنمو البكتيريا وحدوث الرائحة الكريهة.

كما تحدث فيها التسلخات المؤلمة واحمرار المنطقة وبكاء الطفل بشدة دون أن تكتشف الأم ذلك إلا بعد مرور بعض الوقت.

كما أن سيلان لعاب الطفل خصوصاً في الشهور الأولى يؤدي إلى ترسب الرطوبة في ثنايا جلد الرقبة متسبباً في حدوث طفح جلدي بسبب الاحتكاك وانتشار الميكروبات.

تؤدي حرارة الجو في فصل الصيف إلى ظهور نتوءات صغيرة في ثنيات الجلد وتلتهب وتصبح حمراء وتنبعث منها رائحة كريهة في بعض الأحيان.

كيف تعتني الأم برقبة الرضيع؟

نظفي ثنيات الجلد أثناء الحمام

يجب أن تتذكر الأم أن رقبة الرضيع من الأجزاء المنسية في التنظيف وعليها أن توليها رعاية هامة.

في الحمام عليها أن تمرر الماء والصابون وتنظف الثنيات جيداً.

يجب أن تهتم بتجفيف المكان، فكل ثنية قد تتراكم تحتها قطرات الماء مسببة الرطوبة والرائحة الكريهة.

ولا تنسى الأم النظافة اليومية وتجفيف اللعاب والحليب بمجرد سيلانهما من فم الرضيع.

عدم نوم الطفل في غرفة شديدة الحرارة في فصل الصيف؛ لكي لا يتعرق مع الحرص على الحمام اليومي.

علاج الرائحة الكريهة في رقبة الرضيع

يمكن أن تستخدم الأم مستحضراً طبياً

يجب أن تقوم الأم بتنظيف المنطقة وتجفيفها.

يجب أن تفرد الثنيات جيداً للتخلص من بقايا متراكمة تؤدي لانبعاث الرائحة.

يمكن أن تقوم بعلاج التسلخات بعد تنظيفها بفوطة قطنية عن طريق نثر النشا في بعض الأحيان.

ويمكن استخدام كريم طبي حسب وصفة الطبيب.

كما يعمل الدهان بزيت جوز الهند الطبيعي على تقليل التهيج ووقاية رقبة الطفل من التسلخات؛ لأنه مضاد للميكروبات.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص.

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