رجيم رمضان 30 كيلو في 30 يوم

بيروت - نادين محمد - بعيداً عما إذا كان يصنف رجيم رمضان 30 كيلو كأحد الحميات أو الأنظمة الغذائية الصحية والتي ينصح الأطباء أو خبراء التغذية باتباعها، هو نظام غذائي يستوجب التقيد ببعض الشروط لتخسيس الوزن الزائد، وهي:

شروط رجيم رمضان 30 كيلو



• تكرار الرجيم بالطريقة نفسها وعدم حذف أي وجبة أو استبدالها بأخرى.

• تناول الماء بكمية تتراوح من ليترين إلى 3 في اليوم لمساعدة الجسم على إذابة الدهون المتراكمة وللشعور بالامتلاء.

• ممارسة التمارين الرياضية البسيطة، كالمشي يومياً لمدة ½ ساعة تقريباً.

وجبة الإفطار في رجيم رمضان 30 كيلو



• اليوم الأول: ثمرة واحدة من هذه الفواكه، الفراولة، الخوخ، التفاح، الكمثرى، البرتقال، الشمام، الكنتالوب.

• اليوم الثاني: ثمرة واحدة من الجريب فروت + ½ دجاجة مسلوقة أو مشوية منزوعة الجلد + حبة واحدة من الطماطم.

• اليوم الثالث: قطعة واحدة من التوست + قطعة واحدة من الجبن الخالي الدسم + حبة واحدة من الطماطم.

• اليوم الرابع: ثمرة واحدة من هذه الفواكه، الفراولة، الخوخ، التفاح، الكمثرى، البرتقال، الشمام، الكنتالوب.

• اليوم الخامس: طبق واحد من هذه الخضراوات المسلوقة، البازلاء، الكوسى، الجزر، الخرشوف، الفاصوليا، الفطر + بيضتان مسلوقتان.

• اليوم السادس: ثمرة واحدة من هذه الفواكه، الفراولة، الخوخ، التفاح، الكمثرى، البرتقال، الشمام، الكنتالوب.

• اليوم السابع: ثمرة واحدة من الجريب فروت + ½ دجاجة مسلوقة أو مشوية منزوعة الجلد + حبة واحدة من الطماطم + طبق واحد من هذه الخضراوات المسلوقة، البازلاء، الكوسى، الجزر، الخرشوف، الفاصوليا، الفطر + بيضتان مسلوقتان.

وجبة السحور في رجيم رمضان 30 كيلو

• اليوم الأول: طبق واحد من السلطة يتكون من الطماطم، الخيار، الفلفل الأخضر، الخس + قطعتان من اللحم المشوي بحجم متوسط.

• اليوم الثاني: بيضتان مسلوقتان + ثمرة واحدة من الجريب فروت + قطعة واحدة من التوست الأسمر.

• اليوم الثالث: قطعتان من اللحم المشوي الخالي من الدهون.

• اليوم الرابع: طبق واحد من سلطة الطماطم، الخيار، الخس، الفلفل الأخضر + قطعتان من اللحم المشوي بحجم متوسط.

• اليوم السابع: طبق واحد من هذه الخضراوات المسلوقة، البازلاء، الكوسى، الجزر، الخرشوف، الفاصوليا، الفطر.

وجبة خفيفة في رجيم رمضان 30 كيلو



يتم تناول هذه الوجبة بشكل ثابت في جميع الأيام بين الإفطار والسحور، وتتكون من بيضتين مسلوقتين + ½ ثمرة من البرتقال، ½ ثمرة من الجريب فروت، كوب واحد من الشاي أو القهوة الخالي من السكر وغير المضاف له الحليب.

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نصائح إضافية



• يمكن تناول الخيار أو الخس بحرية في وجبتي الإفطار أو السحور لتجنب الشعور بالجوع.

• يمكن تناول الزبادي الخالي من الدسم أثناء وجبة السحور، لأنه يساعد على حرق دهون البطن.

• يمكن إضافة الشوفان للسلطة أو للزبادي ولطبق الخضراوات، لأنه يساعد على ملء المعدة، ما يمنح شعوراً بالشبع ويقلل من كمية الأطعمة المتناولة.

• يمكن تناول العصائر الطبيعية دون إضافة السكر، يمكن تحليتها بملعقة واحدة فقط من العسل الطبيعى.

• يمكن تناول 5 ملاعق من الفشار دون إعداده بالزيت خلال الوجبة الخفيفة بين الإفطار والسحور، لأنه يمد المعدة بالألياف، ما يمنح شعوراً بالشبع.

• الامتناع عن تناول الأطعمة الدسمة والسكريات لأنها تعمل على تخزين الدهون في الجسم.

• الاكتفاء بقياس وزن الجسم في نهاية كل أسبوع وتدوينه لتتم مقارنته بوزن الأسبوع التالي.