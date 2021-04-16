شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق أكبر المدن الهندية بسبب ارتفاع إصابات كورونا لـ200 ألف حالة يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير لصحيفة time now news الهندية عن فرض حالة من الإغلاق تبدأ يوم الأحد المقبل بولاية أوتار براديش أكبر المدن الهندية بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا، وفرض غرامات مالية على الأشخاص الذين لا يرتدون أقنعة قدرها 1000 روبية.

ووفقا للتقرير أوتار براديش هى واحدة من الولايات العشرة التى أظهرت ارتفاعًا حادًا فى حالات كورونا الجديدة اليومية التى تمثل 79.10% من الإصابات الجديدة، حيث سجلت ولاية أوتار براديش أمس الخميس 22.439 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، وهو أعلى ارتفاع فى يوم واحد فى عدد الحالات منذ تفشى الوباء فى عام 2020، كما أغلقت حكومة أوتار براديش جميع المدارس حتى 15 مايو.

ووفقا لتقرير لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية بعد القرار الجديد بغلق ولايه أوتار براديش تكون الهند تعرضت لغلق أكبر مدينتين بها وسط تصاعد إصابات كورونا التى شهدت تسجيل 200 ألف حالة جديدة أمس الخميس وسط حالة من التكدس المرضى الشديد بالمستشفيات وتقاسمهم الأسرة.

وتشمل عمليات الإغلاق المطاعم ومراكز التسوق والصالات الرياضية والمنتجعات الصحية، كما تقرر تحويل أكثر من اثني عشر فندقًا وقاعات حفلات الزفاف إلى مراكز لعلاج مرضى كورونا، حيث سيعالج الأطباء من المستشفيات القريبة المرضى الذين لا يعانون من أعراض شديدة للفيروس.

وأفادت تقارير إعلامية هندية أن مقابر حرق الجثث والدفن في المناطق الأكثر تضرراً وجدت صعوبة في التعامل مع العدد المتزايد من الجثث التي تصل للطقوس الأخيرة، ووصف الدكتور شاشانك جوشى، الذى يقود استجابة كورونا الهندية فى مدينة مومباى الأشد تضررًا، الإصابات المتصاعدة بأنها "تسونامي" بأنها فاجأت الحكومة تمامًا، وقال إن النظام الصحي على وشك أن يغرق بالفعل، حيث تطالب المستشفيات بإمدادات الأدوية الرئيسية بما في ذلك الأكسجين لإبقاء المرضى على قيد الحياة.



-اغلاق المدن الهندية