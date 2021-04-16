"كوفاكس" يطلق حملة لجمع ملياري دولار لتوفير لقاحات كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أطلق برنامج "كوفاكس" الدولي حملة، الخميس، لجمع ملياري دولار إضافية لحجز جرعات من اللقاحات المضادة لـ"كوفيد-19".

ويسمح نظام "كوفاكس" للبلدان الـ92 الأكثر فقراً بالحصول على جرعات من اللقاحات، بفضل جمع أموال من المانحين.



وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن: "في جميع أنحاء العالم، ينبغي أن يكون الناس قادرين على الحصول على لقاحات لكوفيد-19 اختُبرت بدقّة، وآمنة وفعالة".

وأضاف: "ما دام الفيروس ينتشر ويتكاثر في أي مكان على كوكب الأرض، فإنه يشكل تهديداً لسكان العالم".

وتعقد اليابان قمة حول تمويل نظام كوفاكس في يونيو/حزيران.

وقال وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيغي إن "إمدادات اللقاحات والتمويل لا تزال غير كافية، وهناك حاجة ملحّة لتعزيز برنامج كوفاكس لضمان الحصول العادل على لقاحات آمنة وفعالة وذات جودة للبلدان النامية".

وتم تسليم ما مجموعه 840 مليون جرعة من اللقاحات إلى ما لا يقل عن 205 أقاليم في جميع أنحاء العالم، وفقاً لإحصاء لوكالة "فرانس برس".

وقدّم نظام "كوفاكس" أكثر من 38 مليون جرعة إلى 113 بلداً.

ويشارك في قيادة "كوفاكس" منظّمة الصحّة العالميّة، وتحالف اللقاحات "جافي"، و"التحالف من أجل ابتكارات التأهب للأوبئة".

والهدف من البرنامج هو توزيع جرعات كافية لتطعيم ما يصل إلى 27 في المئة من سكّان البلدان الـ92 الأكثر فقراً بحلول نهاية العام.

وقال رئيس تحالف "جافي"، سيث بيركلي: "حصلنا على ما يصل إلى 2.5 مليار جرعة، ونهدف إلى الحصول على مليار جرعة إضافية".

وأضاف: "لكي نتمكن من حجز اللقاحات، من الضروري الحصول على تمويل".