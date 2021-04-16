شكرا لقرائتكم خبر عن 5 طرق لتعزيز مناعتك.. إضافة الألياف ومضادات الأكسدة فى طعامك أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الحفاظ على الجهاز المناعى وتقويته هو السلاح الأمثل لمواجهة عدوى فيروس كورونا فى ظل ارتفاع حالات الإصابة، والبقاء فى المنزل والحفاظ على مناعتنا هو أفضل رهان لإنقاذ أنفسنا من فيروس كورونا، وفيما يلى خمسة أشياء بسيطة يمكنك القيام بها للحفاظ على مناعتك قوية، وفقا لتقرير لموقع تايمز أوف إنديا.

5 طرق لتقوية المناعة لمواجهة كورونااحصل على قسط كافٍ من النوم

إذا كنت لا تنام بشكل كافٍ فقد يؤثر ذلك على مناعتك، فعندما تنام فى الليل يقوم الجسم ببعض التنشيط الخطير جدًا الذى يساعد على قتل مسببات الأمراض.

خصص 10 دقائق فى اليوم لممارسة اليقظة الذهنية

الكثير من الإجهاد يمكن أن يخلق مشاكل للجسم تقلل نشاط بعض الخلايا المناعية المهمة، مثل الخلايا التائية والخلايا القاتلة الطبيعية، ويضعف المستوى المرتفع من الكورتيزول (هرمون التوتر)، حيث يعيش معظم نظام المناعة لدينا، قم بأى نشاط لخفض التوتر لمدة 10 دقائق كل يوم، إذا كنت لا تستطيع التأمل.

أضف مضادات الأكسدة إلى نظامك الغذائي

من أسهل الأشياء التى يمكنك القيام بها لتعزيز مناعتك هى ملء طبقك بالأطعمة الملونة فهى غنية بمضادات الأكسدة مثل فيتامين C و D و E و A جنبًا إلى جنب مع الزنك والسيلينيوم تعمل مضادات الأكسدة على تحييد أضرار الجذور الحرة في أجسامنا وتهدئة الالتهاب جنبًا إلى جنب مع إصلاح الخلايا التالفة والحمض النووى.

ممارسة التمارين الرياضية

تلعب التمارين الرياضية بانتظام دورًا مهمًا فى الحفاظ على مناعتك قوية، فممارسة الرياضة تضع أجسامنا تحت ضغط قصير المدى يسمىeustress ، مما يجعلنا أقوى وأكثر مرونة على المدى الطويل، وحتى على المدى القصير يمكن أن تجعل التمارين خلاياك المناعية أفضل فى قتل مسببات الأمراض.

أضف الألياف إلى نظامك الغذائي

يقع المقر الرئيسي لجهاز المناعة لدينا في أمعائنا وتحب بكتيريا الأمعاء لدينا الألياف، فعندما نأكل الألياف فإنها تساعد على تقوية النظام المناعي، وعندما لا نحصل على ما يكفي من الألياف تقل قدرة الجسم على صد العدوى.