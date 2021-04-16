شكرا لقرائتكم خبر عن وجبات إفطار يجب على مرضى السكر تجنبها.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتباع نظام غذائى صحى والحفاظ على النشاط يساعدك فى التحكم بمستويات السكر فى الدم، كما يساعد أيضًا الشخص على التحكم فى وزنه والشعور بالتحسن بشكل عام، لذلك من الضرورى تجنب الأطعمة التى تضر بمرضى السكر تحديدًا خاصة خلال وجبة الإفطار، ويمكن أيضًا أن تتسبب فى زيادة وزنهم، وفقًا لما ذكره موقع "إكسبريس".

ويعتبر داء السكرى من النوع 2 هو حالة تؤثر فيها الأطعمة التى تتناولها بشكل مباشر على مستويات السكر فى الدم، ونظرًا لأن وجبة الإفطار واحدة من أهم الوجبات فى اليوم، فإن ما تختار تناوله سيؤثر إما سلبًا أو إيجابًا على مستويات السكر، وإذا تناولت نوعًا خاطئًا من الطعام فقد يؤدى ذلك إلى ارتفاع مستويات السكر فى الدم ليوم واحد.

- فيما يلى.. ما هى الأطعمة التى يجب تجنبها على الإفطار لتفادى ارتفاع مستويات السكر فى الدم:

1- حبوب الإفطار المحلاة

وفقًا لخبراء الصحة، فإن تناول حبوب الإفطار المحلاة هو فى الواقع أسوأ طريقة لبدء يومك إذا كنت مصابًا بداء السكرى من النوع 2، لأنها تحتوى على كميات عالية من السكريات وقليلة الألياف.

2- الأطعمة الخفيفة المعبأة

مثل المعجنات والبسكويت وغيرها فهى ليست خيارات جيدة لمرضى السكر من النوع 2، لأنه غالبًا ما تُصنع هذه الأطعمة باستخدام الدقيق المكرر وتوفر القليل جدًا من العناصر الغذائية.

3- المشروبات المحلاة بالسكر

أشارت إحدى الدراسات إلى التأثير الأكبر للمشروبات المحلاة بالسكر على مريض السكرى ، وذلك مقارنة بالأطعمة السكرية، حيث إن المشروبات المحلاة محملة بالفركتوز وترتبط بشدة بمقاومة الأنسولين.

ويعتبر اتباع نظام غذائى صحى مهم جدًا لمريض السكرى خاصة من النوع 2، بجانب التوازن بين العناصر الغذائية عن طريق تضمين مجموعة متنوعة من الكربوهيدرات والدهون والبروتينات الصحية، وذلك وفقًا للمعاهد الوطنية لمرض السكري وأمراض الجهاز الهضمى والكلى (NIDDK)، حيث إن الهدف الرئيسى من ذلك تجنب ارتفاع مستويات السكر فى الدم وتفادى المخاطر الناجمة عن ذلك، مثل كثرة التبول والعطش الشديد والشعور التعب والصداع.