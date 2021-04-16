كورونا حول العالم.. ألمانيا تسجل 25831 إصابة ورقم قياسي جديد بالهند

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أظهر إحصاء لـ"رويترز" أن أكثر من138.55 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات إلى ثلاثة ملايين و116 ألفاً و629.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.



837 إصابة جديدة و41 وفاة بمصر

سجلت وزارة الصحة المصرية، الخميس، 837 إصابة جديدة بفيروس كورونا و41 وفاة مقارنة مع 831 حالة إصابة و44 وفاة في اليوم السابق.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في بيان: "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 213798 من ضمنهم 161470 حالة تم شفاؤها، و12611 حالة وفاة".





الصين تسجل 11 إصابة جديدة

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الجمعة، تسجيل 11 إصابة جديدة بـ"كوفيد-19"، الخميس، مقارنة مع 10 حالات في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان إن حالة واحدة من الحالات الجديدة إصابة محلية.

وارتفع عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض، والتي لا تصنفها الصين على أنها حالات مؤكدة، إلى 31 من 15 حالة في اليوم السابق.

ويبلغ العدد الإجمالي لحالات كورونا المؤكدة في البر الرئيسي الصيني الآن 90468 حالة، بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4636.





25831 إصابة جديدة بألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، الجمعة، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا زاد 25831 حالة ليصل الإجمالي إلى 3 ملايين و99273 حالة.

وأشارت البيانات إلى وفاة 247 شخصاً آخرين جراء الإصابة بالفيروس ليرتفع عدد الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 79628.





رقم قياسي جديد لإصابات الهند

كشفت بيانات وزارة الصحة الهندية، الجمعة، تسجيل زيادة قياسية يومية جديدة في عدد الإصابات بمرض "كوفيد-19" بلغت 217353 خلال الساعات الـ24 الماضية.

وهذه هي الزيادة القياسية اليومية الثامنة في الأيام التسعة الماضية.

ووصل العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى حوالي 14.3 مليون، في المركز الثاني بعد الولايات المتحدة التي تقود الحصيلة العالمية بتسجيل أكثر من 31 مليون إصابة.

وأظهرت البيانات أن عدد الوفيات في الهند ارتفع بواقع 1185 ليصل الإجمالي إلى 174308 حالات.