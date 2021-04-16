أول هاتف يجمع بين الطي واللف في العالم.. تطرحه TCL

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طرحت شركة TCL الصينية للإلكترونيات مجموعة من اللقطات لهاتف جديد تستعد لطرحه، ستجمع خلاله ما بين خاصية الطي واللف عند استخدامه.

ونقل موقع "ذا نكست ويب" اللقطات الرسمية الأولى للهاتف الجديد، الذي ذكر أن TCL جمعت خلاله بين أبرز ميزتين في الأسواق حاليا هما الطي واللف، ما يجعله الهاتف الأكثر مرونة في العالم.





وفي حالة فرده بالكامل، يتحول الهاتف لجهاز لوحي عملاق بقياس 10 بوصات، مكون من ثلاث شاشات ملتصقة ببعضها البعض، قياس الواحدة منهم يصل لـ 6.87 بوصة.

ولم تعلن TCL حتى الآن عن اسم رسمي للهاتف، غير أن الموقع منحه مسمى يتطابق مع هويته، Fold ‘n Roll بمعنى الطي واللف.

كما لم تعلن TCL عن أي مواصفات إضافية تتعلق بالهاتف أو الموعد الرسمي لطرحه بالأسواق.



