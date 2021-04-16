شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري: مناهج كليات الطب ضعيفة في علم التغذية المهم للوقاية من الأمراض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نصح د.صالح سالم الغامدي، ‏‏‏‏استشاري قلب، بتناول الغذاء الصحي للوقاية من الأمراض وتعزيز الصحة والمناعة.

وقال الغامدي، إن الغذاء الصحيح أساس مهم جدًا من أسس الوقاية من المرض، لأن جسمك يتعامل معه يومياً بينما الدواء مهم للعلاج كخطوة متأخرة.

وأضاف أن الوقاية خير من العلاج، ولكن للأسف مناهج كليات الطب ضعيفة في علم التغذية؛ المهم للوقاية من الأمراض.

وختم د. صالح سالم الغامدي بقوله “أنت المسؤول الأول عن صحتك ومعرفة الغذاء المناسب لك”.