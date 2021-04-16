شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد "القراصيا" فى رمضان منها علاج الإمساك وصحة العظام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فوائد القراصيا في رمضان لا حصر لها بفضل محتواها الغني من الفيتامينات والمعادن الأساسية ومضادات الأكسدة، والقراصيا أو البرقوق المجفف، من فوائده الصحية علاج الإمساك وتحسين صحة الهضم والوقاية من هشاشة العظام، في هذا التقرير جمعنا لكم أبرز فوائد القراصيا في رمضان، وفقاً لموقع "live strong".



فوائد القراصيا في رمضان

فوائد القراصيا في رمضان

فوائد القراصيا في رمضان عديدة، فهي غنية بالفيتامينات والمعادن الأساسية، وتشمل هذه الفوائد ما يلي:

تحتوي القراصيا على قدر كبير من الألياف - 12.4 جرام لكل كوب، وتعتبر القراصيا من علاجات الإمساك بسبب محتواها من الألياف.

تشير الأبحاث المنشورة بمجلة "علم الأدوية والعلاجات الغذائية" إلى أن البرقوق المجفف أكثر فعالية من علاج الإمساك، حيث شهد المرضى الذين يعانون من الإمساك المزمن راحة أفضل من الإمساك من نصف كوب من الخوخ المجفف.



فوائد القراصيا في رمضان

فيتامين ك

تناول البرقوق المجفف لتلبية احتياجاتك اليومية من فيتامين ك. توفر كل حصة 129 % من المدخول اليومي الموصى به من هذا الفيتامين، وهو مهم لتخثر الدم الطبيعي.

قد يساعدك تناول ما يكفي من فيتامين K في الحفاظ على صحتك مع تقدمك في العمر ، وفقًا للدراسات التي نشرتها مجلة"Menopause International".

يلاحظ الباحثون أن نقص فيتامين K لدى كبار السن يرتبط بحالات طبية معينة ، مثل هشاشة العظام وتصلب الشرايين ، لذا فإن تضمين البرقوق المجفف في نظامك الغذائي قد يساعدك على تجنب هذه المشاكل.

البوتاسيوم

تحتوي حصة واحدة من البرقوق المجفف على 36 % من البوتاسيوم الذي يحتاجه جسمك يوميًا يساعد البوتاسيوم على ضمان الوظيفة المناسبة للقلب ونقل النبضات العصبية في جميع أنحاء الجسم قد يؤثر أيضًا بشكل إيجابي على صحة العظام.

تربط دراسة في "مجلة التغذية" بين الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم مثل البرقوق المجفف وسلامة العظام ، على الرغم من أن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لتأكيد هذه النتيجة.



فوائد القراصيا في رمضان

تناول حصة من البرقوق المجفف، تعادل 27 %من المدخول اليومي الموصى به من فيتامين أ وهذا يجعل البرقوق المجفف خيارًا جيدًا لصحة العين - حيث يعزز فيتامين أ الرؤية الليلية الجيدة ويحمي القرنية، و فيتامين أ الموجود في هذه الفاكهة مفيد أيضًا لجهاز المناعة بشكل عام.