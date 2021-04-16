شكرا لقرائتكم خبر عن 5 علاجات منزلية تساعدك على الإقلاع عن التدخين.. تناول الماء والشوفان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتسبب التدخين فى الإصابة بالعديد من الأمراض الخطيرة، علاوة على ذلك فإن معدل الوفيات للمدخنين أعلى بثلاث مرات من معدل غير المدخنين، لذا قد يكون قرار إقلاعك عن التدخين أول الخطوات للحفاظ على صحتك، وفيما يلى نرصد أهم 5 علاجات منزلية للإقلاع عن التدخين، وفقا لما نشر فى موقع onlymyhealth.

5 علاجات منزلية للإقلاع عن التدخين1.الماء

يلعب الماء دورا مهما في إزالة السموم، ويساعد المدخنين في الإقلاع عن التدخين، لذا يجب أن تشرب ما لا يقل عن 8-10 أكواب من الماء على مدار اليوم، لأنها تساعدك على تقوية جهاز المناعة، وبالتالي تقليل مستويات أعراض الانسحاب من التدخين.

الشوفان

يساعد الشوفان في التخلص من السموم الضارة من الجسم ، إلى جانب تقليل الرغبة في التدخين، كما أنه يساعد أيضا في تقليل أعراض الانسحاب من التدخين، وذلك من خلال تسخين ملعقة كبيرة من الشوفان في كوبين وتركه طوال الليل قبل تناوله.

العسل العسل يستخدم العسل كعلاج منزلي لعدة أغراض، فهو علاج طبيعي مذهل لإدارة عملية الإقلاع عن التدخين، لأنه يحتوي على فيتامينات مفيدة وإنزيمات وبروتينات موجودة فيه، مما يساعد في الإقلاع عن عادة التدخين. مستخلص بذور العنب مستخلص بذور العنب هو علاج منزلي مفيد آخر للإقلاع عن التدخين، عصير العنب مليء بالعناصر الغذائية التي تؤثر على أضرار الجذور الحرة التي يسببها التدخين، كما أنه يلعب دورًا رئيسيًا في تقليل حموضة الدم والتعافي من تلف الرئة الناجم عن التدخين.

الفجل

يساعد الفجل المبشور في تقليل الحموضة في الجسم، والتي تنتج بشكل أساسي عن التدخين المستمر للسجائر، هذا العلاج المنزلي أكثر فعالية للمدخنين.