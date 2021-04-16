شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تتحكم فى الشعور بالجوع المستمر؟ تعرف على أطعمة تساعدك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الجوع ظاهرة طبيعية، ولكن الجوع المفرط أو الرغبة الشديدة في تناول الطعام ليس شيئا جيدا، فهذا يجعلك تفرط في تزويد الجسم بالكثير من الطعام، وبالتالى يزيد خطر إصابتك بالسمنة، بل ويجعلك أيضًا عرضة لمشاكل صحية مزمنة أخرى مرتبطة بالسمنة مثل السكري، وبالتالي يجب عليك التصرف فورًا للسيطرة على هذه العادة في أسرع وقت، وهناك بعض الأطعمة تساعدك على التحكم في الشهية، لأنها تحتوي على العناصر الغذائية الأساسية التي تعتبر فعالة للسيطرة على الجوع، وفقا من موقع onlymyhealth.

الزنجبيل

يتحكم في الرغبة بالطعام، لأنه يعمل كمنشط يمر ببطء عبر الجهاز الهضمي ويزود الجسم بالطاقة عن طريق الدم، فإن تناول الزنجبيل ينظم أيضًا مستويات السكر في الدم، وهناك العديد من الطرق للحصول على الزنجبيل في نظامك الغذائي، والأفضل هو شرب كوب من شاي الزنجبيل الدافئ عندما تشعر بالجوع.