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شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تتحكم فى الشعور بالجوع المستمر؟ تعرف على أطعمة تساعدك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - الجوع ظاهرة طبيعية، ولكن الجوع المفرط أو الرغبة الشديدة في تناول الطعام ليس شيئا جيدا، فهذا يجعلك تفرط في تزويد الجسم بالكثير من الطعام، وبالتالى يزيد خطر إصابتك بالسمنة، بل ويجعلك أيضًا عرضة لمشاكل صحية مزمنة أخرى مرتبطة بالسمنة مثل السكري، وبالتالي يجب عليك التصرف فورًا للسيطرة على هذه العادة في أسرع وقت، وهناك بعض الأطعمة تساعدك على التحكم في الشهية، لأنها تحتوي على العناصر الغذائية الأساسية التي تعتبر فعالة للسيطرة على الجوع، وفقا من موقع onlymyhealth.
الزنجبيل
القرفة
أضف القرفة إلى نظامك الغذائي اليومي، لأنها تعمل على إدارة مرض السكري، وتمنحك الشعوربالشبع لفترة طويلة، كما تعمل على تنقية الشرايين وخفض نسبة الكوليسترول الضار.
الثوم
يعتبر تناول الثوم أيضا علاجا منزليا قويًا للجوع المفرط، إذا كنت تتناول فصوص الثوم على معدة فارغة أو تشرب شاي الثوم ، فقد يكون ذلك مفيدًا للغاية بالنسبة لك للتحكم فى الشهية نظرا لأنه يعطى الدماغ مؤشرا على امتلاء المعدة.
فلفل اسود
استهلاك الفلفل الأسود مفيد للجسم كله، رش مسحوق الفلفل الأسود في السلطات والخضراوات والفواكه وغيرها وتناوله يوميا، يزيل الدهون الزائدة من الجسم ويخفض نسبة الكوليسترول ويتحكم فى الشهية.