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شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد عصير المانجو فى وجبة الإفطار.. يمدك بالطاقة ويحسن الهضم والان مع تفاصيل الخبر
- فيما يلى.. فوائد عصير المانجو للصحة العامة وخاصة خلال شهر رمضان:
1- يمنح عصير المانجو الطاقة والنشاط خلال الصيام.
2- يحتوى عصير المانجو على الألياف التى تسهل عملية الهضم خاصة فى حال تناول الوجبات الدسمة التى تحتوى على الزيوت والسمن خلال الإفطار.
4- يساعد عصير المانجو فى الحفاظ على نضارة البشرة وإبقائها رطبة خلال الصيام.
5- يساعد عصير المانجو فى خفض ضغط الدم لاحتوائه على البوتاسيوم الذى له خصائص حماية الأوعية الدموية ومن ثم الوقاية من النوبات القلبية والسكتات الدماغية.
6- يحتوى عصير المانجو على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التى تحمى الجسم من الإجهاد التأكسدى والجذور الحرة ومن ثم الوقاية من الأمراض الخطيرة مثل سرطان القولون والبروستاتا.
7- يساعد عصير المانجو فى تقليل مستويات الكوليسترول الضار فى الجسم لاحتوائه على فيتامين سى الذى يُعزز المناعة ومن ثم الوقاية من أمراض القلب وتصلب الشرايين والأوعية الدموية.
8- تناول عصير المانجو فى رمضان يُحفز عملية الهضم ويُخفف من أعراض الإمساك، فهو يعمل كملين طبيعى، ولكن مع مراعاة عدم الإفراط بتناوله لأنه قد يتتب على ذلك الإسهال والشعور بآلام المعدة.
9- تناول عصير المانجو مفيد جدًا فى علاج الحموضة، فهو قلوى بطبيعته، حيث يساعد فى تحقيق التوازن بين مستويات الحموضة المرتفعة فى الأمعاء.