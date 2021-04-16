شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد عصير المانجو فى وجبة الإفطار.. يمدك بالطاقة ويحسن الهضم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عصير المانجو أحد المشروبات المفضلة لدى العديد من الناس طوال أيام السنة، بالرغم أنها فاكهة صيفية ولكن هناك من يعشق هذا المشروب اللذيذ ويتناوله بكثرة خلال العام، ولعل لتناول عصير المانجو له العديد من الفوائد الصحية، لذلك فإن وجوده على مائدة الإفطار خلال شهر رمضان يعتبر من الخيارات الصحية لتروى عطشك بعد ساعات طويلة من الصيام، وفقًا لما ذكره موقع "هيلث لاين".





- فيما يلى.. فوائد عصير المانجو للصحة العامة وخاصة خلال شهر رمضان:

1- يمنح عصير المانجو الطاقة والنشاط خلال الصيام.

2- يحتوى عصير المانجو على الألياف التى تسهل عملية الهضم خاصة فى حال تناول الوجبات الدسمة التى تحتوى على الزيوت والسمن خلال الإفطار.

3- ينصح العديد من الأطباء وخبراء التغذية بتناول عصير المانجو أثناء شهر رمضان لأنه يمد الجسم بالعديد من الفوائد الصحية نظرًا لاحتوائه على كميات كبيرة من الفيتامينات والمعادن المفيدة مثل فيتامين A وB وE وC، بجانب الحديد والبوتاسيوم والمغنيسيوم والمنجنيز والكالسيوم والنحاس والسيلينيوم.

4- يساعد عصير المانجو فى الحفاظ على نضارة البشرة وإبقائها رطبة خلال الصيام.

5- يساعد عصير المانجو فى خفض ضغط الدم لاحتوائه على البوتاسيوم الذى له خصائص حماية الأوعية الدموية ومن ثم الوقاية من النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

6- يحتوى عصير المانجو على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التى تحمى الجسم من الإجهاد التأكسدى والجذور الحرة ومن ثم الوقاية من الأمراض الخطيرة مثل سرطان القولون والبروستاتا.

7- يساعد عصير المانجو فى تقليل مستويات الكوليسترول الضار فى الجسم لاحتوائه على فيتامين سى الذى يُعزز المناعة ومن ثم الوقاية من أمراض القلب وتصلب الشرايين والأوعية الدموية.

8- تناول عصير المانجو فى رمضان يُحفز عملية الهضم ويُخفف من أعراض الإمساك، فهو يعمل كملين طبيعى، ولكن مع مراعاة عدم الإفراط بتناوله لأنه قد يتتب على ذلك الإسهال والشعور بآلام المعدة.

9- تناول عصير المانجو مفيد جدًا فى علاج الحموضة، فهو قلوى بطبيعته، حيث يساعد فى تحقيق التوازن بين مستويات الحموضة المرتفعة فى الأمعاء.