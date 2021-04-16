شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تتغلب على الجفاف خلال شهر رمضان.. تجنب الشاى والقهوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحدث الجفاف عندما نفقد سوائل جسدية أكثر مما نتناوله، وفي شهر رمضان نشعر جميعاً بالعطش أثناء الصيام، ويمكننا تحمل هذا العطش، لكن بالنسبة للأشخاص المعرضين للخطر مثل: كبار السن والمرضى قد يصابون بالجفاف، ويساعد اتباع النصائح التالية على الوقاية من الجفاف، وفقاً لموقع "every day health".

الوقاية من الجفاف في رمضان

1. انتبه للأعراض المحتملة للجفاف

يجب على الأشخاص الأكثر عرضة للخطر مثل: كبار السن والمرضى استشارة طبيبهم قبل الصيام، مع الانتباه أن هناك علامات جسدية على الجفاف أثناء الصيام، بما في ذلك الصداع، والتعب، والقيء ، واحمرار البشرة، وقد تشعر أيضًا كما لو أن طاقتك قد استنزفت.

2. اشرب حوالي 8 أكواب ماء في فترة بعد الإفطار وحتى السحور

للوقاية من الجفاف في نهار رمضان، يجب أن تشرب 8 أكواب من الماء في الفترة بين الإفطار والسحور.

3- تقليل شرب القهوة والشاي بعد الإفطار

الكافيين من مدرات البول التي قد تؤدي إلى كثرة ذهابك إلى الحمام، وهذا قد يؤدي إلى الجفاف، لذا من المهم أن تقلل شرب القهوة والشاي بعد الإفطار.

4. اعرف ما إذا كنت في مجموعة عالية الخطورة للإصابة بالجفاف

يمكن أن يؤثر الجفاف على أي شخص، لكن تحتاج مجموعات مثل الرضع والأطفال وكبار السن إلى توخي الحذر بشكل خاص حتى لا يصابوا بالجفاف، حيث إن الرضع والأطفال يشعرون بآثار فقدان السوائل بسرعة.

من ناحية أخرى، قد يصاب كبار السن بالجفاف لعدة أسباب نظرًا لأن إحساسنا بالعطش يقل مع تقدم العمر ، فقد لا يدرك البعض أنه لم يكن لديهم ما يكفي من الشرب وقد تؤدي بعض الحالات الطبية والأدوية إلى الجفاف أيضًا.

5. تناول الأطعمة المرطبة بعد الإفطار

يمكنك أيضًا المساعدة في منع الجفاف عن طريق ملء نظامك الغذائي بالفواكه والخضراوات التي تحتوي على نسبة عالية من الماء مثل: البطيخ والتوت والعنب والخس.

6- تناول وجبة السحور في وقت متأخر

تناول وجبة السحور يساعدك على تجنب الشعور بالجوع والعطش في اليوم التالي، ويجب أن تشرب أيضاً كمية كافية من الماء في السحور.