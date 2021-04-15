شكرا لقرائتكم خبر عن تجنبها عند السحور.. طبيب يوضح قائمة بأطعمة محفزة للعطش والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: حذر طبيب الباطنية الدكتور فيصل الصفي من تناول مجموعة من الأطعمة على وجبة السحور. وقال في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر”، إن من الأغذية المحفزة لمركز العطش:- المخللات والأجبان المالحة والمقالي والبيتزا والمأكولات الغنية بالبروتين والمشويات كالكباب ونصح “الصفي” بتجنبها عند السحور.

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