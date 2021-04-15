شكرا لقرائتكم خبر عن سحور الحامل فى رمضان.. تناولى الوجبة على ثلاث مرات قبل أذان الفجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبحث المرأة الحامل بشتى الطرق عن الصيام خلال شهر رمضان المبارك دون وقوع أى ضرر عليها أو الجنين، ولكن قبل أى شيء لابد من مراجعة الطبيب المعالج لأخذ النصيحة بالصوم من عدمه وفقًا لطبيعة الحالة، وفى حال إمكانية صوم المرأة الحامل فى رمضان، فإن هناك مجموعة من النصائح يجب أن تلتزم بها خلال تناول وجبة السحور على وجه التحديد لتجنب الشعور بأى تعب أو العطش الشديد أثناء الصيام، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "nutrition".

يعتبر السحور أهم وجبة فى شهر رمضان، لذلك من المهم تناول أطعمة ومشروبات مفيدة وصحية تمدنا بالطاقة اللازمة فى الصيام، وتقليل قدر الإمكان الشعور بالجوع والعطش والتعب حتى أذان المغرب، لذلك من المهم لنا جميعًا وللمرأة الحامل على وجه الخصوص تناول وجبة متكاملة من العناصر الغذائية ومشبعة فى السحور.

- فيما يلى.. نصائح غذائية للمرأة الحامل فى السحور من أجل ضمن صيام آمن خلال شهر رمضان وبما يضمن لها السلامة وللجنين أيضًا:

1- تناول الأطعمة الغنية بالألياف والكربوهيدرات المعقدة مثل الحبوب الكاملة، لأن الجسم يحتاج ساعات طويلة من أجل هضم هذا النوع من الطعام مما يساعد المرأة الحامل على الشعور بالشبع لفترات طويلة أثناء الصيام، ولعل أبرز الأمثلة على الأطعمة التى يمكن إدراجها فى السحور للمرأة الحامل الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة وتناول القليل من المربى مع الجبنة، أو تناول الحبوب التى تحتوى على نسبة عالية من الألياف مع حليب قليل الدسم، أو الشوفان مع الحليب، أو الفواكه الطازجة أو المجففة مثل التمر أو الموز، أو المكسرات غير المملحة، وغيرها من الأطعمة ذات القيمة الغذائية العالية والصحية.

2- يفضل أن تتناول تنصح المرأة الحامل وجبة السحور على ثلاث مرات، على أن تتناول فى الجزء الأول منها العناصر الغذائية التى تمدها بالطاقة، مثل المخبوزات المصنوعة الشوفان، وفى الجزء الثانى من السحور تتناول المرأة الحامل البروتينات مثل الحليب والبيض والفول والمكسرات، وفى الجزء الثالث من وجبة السحور تركز المرأة الحامل على تناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل الفواكه.

3- الحفاظ على رطوبتك أمر مهم فى الصيام من خلال شرب الكثير من الماء والسوائل الأخرى مثل العصائر الطبيعية خلال الفترة من الإفطار وحتى السحور، ويمكن أيضًا تناول أطعمة فى السحور تحتوى على نسبة عالية من الماء مثل الفواكه والخضراوات.

4- تجنبى قدر الإمكان تناول الكثير من الأطعمة المالحة والمخلل لأنها تزيد من الشعور بالعطش الشديد فى الصيام.

5- من المهم أيضًا للمرأة الحامل تناول وجبة السحور قبل أذان الفجر مباشرة من أجل الشعور بالشبع لأطول فترة ممكنة خلال الصيام بالنهار.