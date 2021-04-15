شكرا لقرائتكم خبر عن "البانتوفوبيا" مرض الخوف من كل شىء.. تعرف على أعراضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - البانتوفوبيا أحد أنواع الرهاب يوصف بالخوف الشديد وواسع النطاق من كل شىء، وتصف كلمة "رهاب البانتوفوبيا" القلق المستمر الذى يصعب السيطرة عليه والذى يؤدى إلى حدوث الكثير من الأعراض مثل الخوف أو الرعب المفاجئ، والألم الجسدى، وشحوب الوجه، وتسارع ضربات القلب، والتوتر.

ووفقا لتقرير لموقع healthline تشمل أعراض رهاب البانتوفوبيا الشعور بالقلق من وقت لآخر، ويمكن أن يزداد القلق بين الحين والآخر بالنسبة لأولئك الذين لا يشعرون عادة بالقلق - خاصة إذا حدث شيء صعب لك، مثل فقدان وظيفة أو الإصابة بمرض خطير.

ويستمر القلق حتى بعد زوال المحفز الأولي أو عامل الضغط أو معالجته، والقلق الذى تشعر به مع اضطراب القلق ليس فقط مزعجًا بل يمكن أن يعطل حياتك.

ما أسباب رهاب البانتوفوبيا؟

لم يتوصل الباحثون لأسباب الإصابة بالرهاب أو اضطراب القلق حتى الآن، ويلعب تاريخ العائلة دورًا مهمًا، ويمكن لبعض الجينات الموروثة من والديك أن تزيد من احتمالية إصابتك باضطراب القلق أو الرهاب، وتعانى الإناث من اضطرابات القلق بأعداد أكبر من الرجال، وتزيد صدمات الطفولة وإساءة معاملة الأطفال من خطر الإصابة باضطراب القلق أو الرهاب.

هل يمكن تشخيص رهاب البانتوفوبيا؟

لا يمكن تشخيص رهاب البانتوفوبيا رسميًا لأنه غير مدرج على أنه اضطراب وفقًا للدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات العقلية، بدلاً من ذلك قد يقوم أخصائى الصحة العقلية بتشخيص شخص يعانى من أعراض رهاب البانتوفوبيا باضطراب القلق العام (GAD) أو اضطراب الهلع أو حالة مشابهة مدرجة فى الدليل التشخيصى والإحصائى للاضطرابات النفسية.