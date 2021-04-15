اعرف أضرار شرب الماء بكميات كبيرة وقت الإفطار.. تؤدى لمشاكل بالهضم

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القاهرة - سامية سيد - يلجأ الكثير من الناس إلى شرب كميات كبيرة من الماء في وقت الإفطار في رمضان، وهذا الأمر له أضرار صحية لأن امتلاء المعدة بالسوائل أشد ضيقاً على النفس من امتلائها بالطعام، خاصة بعد فترة طويلة من الصيام، لذا يمكن شرب كوب ماء كل ساعتين بعد الإفطار، في هذا التقرير نتعرف على أضرار شرب الماء بكميات مفرطة وقت الإفطار، وفقاً لموقعي " medicalnewstoday" و fitbase."

يساعد استهلاك كمية كافية من الماء جسمك على تنظيم درجة الحرارة ومنع الإمساك، وطرد النفايات السامة ، من بين أمور أخرى، ومع ذلك ، فإن شرب الكثير من الماء يمكن أن يؤدي إلى تسمم الماء وعواقب صحية وخيمة.

مخاطر الإفراط في شرب الماء وقت الإفطارمشاكل الهضم

عندما يستهلك الشخص كمية زائدة من الماء بشكل مفاجئ بعد فترة من الصيام يحدث امتلاء المعدة بالسوائل وهذا الأمر يكون أشد ضيقاً على النفس من امتلائها بالطعام.

نقص صوديوم الدم

تساعد الأملاح والمعادن في الحفاظ على توازن السوائل داخل وخارج خلايا الجسم، فالماء الزائد يخفف الصوديوم في الدم مما يؤدي إلى تدفق السوائل إلى الخلايا، مما يؤدي إلى تضخمها.

نقص صوديوم الدم هو حالة صحية تقل فيها مستويات الصوديوم عن 135 مليمول لكل لتر مصل دم مع انخفاض مستويات الصوديوم ، تبدأ في الشعور بالغثيان أو الارتباك أو الإرهاق أو الصداع.

الإسهال

يؤدي الإفراط في الماء إلى نقص بوتاسيوم الدم أو خلل في أيونات البوتاسيوم داخل الخلايا وخارجها وهذا بدوره يسبب الإسهال والتعرق لفترات طويلة.

تراكم السوائل في الدماغ

إذا حدث نقص صوديوم الدم لخلايا الدماغ ، يزداد الضغط داخل الجمجمة يسمى تراكم السوائل في الدماغ بالوذمة الدماغية ، والتي تؤثر على جذع الدماغ وتسبب خللاً في وظائف الجهاز العصبي المركزي. يمكن أن يؤدي تضخم الدماغ إلى إعاقة في الكلام والارتباك وعدم استقرار المشي والذهان وحتى الموت.

الضغط على القلب

يزيد استهلاك الماء المفرط من حجم الدم داخل الجسم. يؤدي زيادة حجم الدم إلى ضغط غير ضروري على الأوعية الدموية والقلب هذا يمكن أن يؤدي إلى فشل القلب لدى الأشخاص الذين يخضعون لغسيل الكلى.

إصابة الكلى الحادة

يمكن أن يؤدي تسمم الماء إلى إصابة الكلى الحادة. استهلاك الكثير من الماء يقلل من مستويات البلازما من أرجينين فاسوبريسين الذي يساعد في الحفاظ على وظائف الكلى. لذلك ، تحتاج الكلى إلى بذل جهود إضافية للحفاظ على التوازن.

كثرة التبول

يمكن أن يؤدي الاستهلاك المفرط للماء إلى كثرة التبول.

وكذلك شرب كمية كبيرة من الماء قد يصل ضرره إلى تسمم الماء، حيث تبدأ الخلايا في الدماغ في الانتفاخ، ويزداد الضغط داخل الجمجمة ويتسبب هذا في ظهور الأعراض الأولى لتسمم الماء، والتي تشمل:

-الصداع

-الغثيان

-التقيؤ