إيران تحذر من إهمال "إغلاق كورونا".. وتوقعات بارتفاع الوفيات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال التلفزيون الإيراني، الخميس، إن فيروس كورونا يتسبب في حالة وفاة كل 4 دقائق في إيران، وهو معدل أكدت السلطات أنه سيتزايد إذا استمر الإيرانيون في تجاهل الالتزام بالقواعد الصحية.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن سعيد نمكي، وزير الصحة الإيراني قوله: "هذا الأسبوع أسوأ من الأسبوع الماضي، وسيزداد الوضع سوءا الأسبوع المقبل وأمامنا أيام في غاية الصعوبة".

وأعلنت وزارة الصحة في إيران أشد بلدان الشرق الأوسط تضرراً من الجائحة، الخميس، تسجيل 321 حالة وفاة و25078 إصابة جديدة في الساعات الـ24 الأخيرة، وقال التلفزيون إن ذلك يعادل 4 حالات وفاة تقريباً كل 4 دقائق.

وقالت وكالة أنباء العمال الإيرانية إن الأسرّة نفدت في المستشفيات ببعض المدن ولم تعد قادرة على استقبال مرضى جدد.

وقالت سيما سادات لاري، المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية للتلفزيون إن بيانات، الخميس، رفعت عدد المتوفين إلى 65680 وعدد الإصابات المؤكدة إلى مليونين و168872 حالة.

وشكت السلطات من عدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي وفرضت إغلاقاً عاماً لمدة 10 أيام منذ السبت في معظم أنحاء البلاد للحد من انتشار موجة رابعة من الإصابات، ويشمل الإغلاق 23 محافظة من محافظات إيران الإحدى والثلاثين.

وصدرت الأوامر بإغلاق الأعمال والمدارس والمسارح والمنشآت الرياضية وغيرها من المواقع العامة ومنعت التجمعات خلال شهر رمضان.