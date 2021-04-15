إنفوجراف.. 7 نصائح مهمة لصحة القلب والإجهاد الحراري

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يستطيع الأصحاء تحمّل درجات الحرارة المرتفعة في فصل الصيف، لكن مرضى القلب يعانون من ضعف القدرة على تحمل الإجهاد الحراري.

والإجهاد الحراري من شأنه تعريض مرضى القلب لخطر متزايد من حدوث مضاعفات مثل قصور القلب المزمن أو الخلل البطيني، الذي ينشأ من عدم تحمل الحرارة.



وعندما تضعف وظائف القلب، يمكن أن يتعرض التنظيم الحراري للجسم للخطر عندما يقوم الشخص بتمارين رياضية أو يتعرض لدرجة حرارة مرتفعة خلال فصل الصيف.

ويستعرض الإنفوجراف التالي 7 نصائح مهمة لصحة القلب والإجهاد الحراري:



