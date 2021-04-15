شكرا لقرائتكم خبر عن «النمر» يكشف عن تصرف خاطئ على السحور والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذر الدكتور خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي، من تصرف خاطئ عند السحور.

وقال “النمر” عبر تويتر: “تصرف خاطئ أن يتسحر الصائم في رمضان على كوبين قهوة أمريكي”.

وأشار إلى أن القهوة الأمريكي تتسبب في الادرار وفقدان سوائل الجسم، وبالتالي العطش وارتجاع المريء وصعوبة النوم والخفقان.

المياه المثلجة

وأكد أستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، ‏أن شرب المياه المثلجة على الإفطار لا يسبب ‏جلطات القلب، كما يدعي البعض.‏

وقال الدكتور النمر: إن المياه المثلجة على الإفطار ليست مناسبة لأنها تؤثر على ‏المعدة بشكل مؤقت حتى تكتسب درجة حرارة الجسم، غير أنها لا تسبب ‏جلطات القلب.‏