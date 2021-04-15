شكرا لقرائتكم لن تصدق هذا الفيديو.. اليابان تعين قطاً رئيس شرطة! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - خلال الساعات الماضية، غدا هذا القط أشهر من نار على علم بعدما أصبح رئيسا لمركز شرطة في محافظة توياما اليابانية، وذلك لأنه ساعد في إنقاذ شخص.

الحكاية بدأت بعدما سقط رجل في حفرة تصريف في الحي، العام الماضي، فجلس القط كوكو على الحافة وبدأ يحدق في الماء، إلى أن انتبه إليه المارة ورأوا الرجل.

فما كان من السلطات إلا أن كافأت القط، وحصل كوكو على بدلة الشرطة وقبعة.

وتمكن أيضاً من التعامل مع المستندات ووضع ختم شخصي على الأوراق.

وفي اليوم التالي، أقالت السلطات كوكو.