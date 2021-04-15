شكرا لقرائتكم خبر عن بلومبرج: إعطاء أكثر من 832 مليون جرعة لقاح كورونا بـ154 دولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر أكبر حملة تطعيم فى التاريخ لمواجهة فيروس كورونا وحتى الأن تم إعطاء أكثر من 832 مليون جرعة فى 154 دولة، وفقًا للبيانات التى جمعتها وكالة بلومبرج، وكان أحدث معدل نحو 18.8 مليون جرعة فى اليوم.

وفى الولايات المتحدة تم إعطاء 195 مليون جرعة حتى الآن في الأسبوع الماضي، وتم إعطاء ما معدله 3.35 مليون جرعة في اليوم، وتم إعطاء أكثر من 832 مليون جرعة ما يكفي لتطعيم 5.4% من سكان العالم، لكن التوزيع غير متوازن، البلدان ذات الدخل المرتفع يتم تلقيحها 25 مرة أسرع من البلدان ذات الدخل المنخفض.

وبينما يُعتقد أن أفضل اللقاحات فعالة بنسبة 95%، إلا أن الأمر يتطلب حملة منسقة لوقف الجائحة، فقال أنتوني فاوتشى كبير مسئولي الأمراض المعدية في الولايات المتحدة إن تطعيم 70% إلى 85% من سكان الولايات المتحدة سيمكنهم من العودة إلى الحياة الطبيعية.

وعلى المستوى العالمي وبالوتيرة الحالية البالغة 17 مليون شخص في اليوم، سوف يستغرق الأمر سنوات لتحقيق مستوى كبير من المناعة العالمية، ومع ذلك فإن المعدل يتزايد باطراد، ويتم طرح لقاحات جديدة من قبل جهات تصنيع إضافية.

ويأمل الكثير فى أن تكون لقاحات فيروس كورونا طريقنا للخروج من الإغلاق، ما سيمكننا من استعادة حياتنا القديمة، لكن العلماء وفقا لتقرير شبكة BBC يقولون إن اللقاح وحده لن يكون كافيا فى الوقت الحالي، ولا تزال هناك حاجة لاتخاذ إجراءات أخرى.

المشكلة هى عدم وجد إجراء فعال بنسبة 100% لمنع انتشار فيروس كورونا، وهذا يشمل اللقاحات، وعلى الرغم من ذلك تعتبر اللقاحات على نطاق واسع أقوى سلاح ضد فيروس كورونا، بعضها فعال بنسبة تزيد عن 90% وتمنع الأشخاص من الإصابة بالمرض والموت.