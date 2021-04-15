6 أطعمة تعمل على تعزيز المناعة وتحسين المزاج

بيروت - نادين محمد - أطعمة عديدة تساعد على تعزيز المناعة، وتعمل كمعزز طبيعي للمزاج؛ حيث يتحسن مستوى السيروتونين في الدماغ. إليك أبرز تلك الأطعمة.

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1. الموز

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غني بالبوتاسيوم والمغنيسيوم، وكلاهما يعمل كمعزز طبيعي للمزاج، حيث يحسن مستويات السيروتونين في الدماغ. بالإضافة إلى ذلك، يعتبر الموز مصدراً غنياً بفيتامين A وB6 وC والحمض الأميني الذي يعزز الحالة المزاجية وهو التربتوفان.

2. الشوفان

يعتبر الشوفان مصدراً ممتازاً للألياف، كما أنه يعزز الحالة المزاجية... يمكن أن توفر حبوب الإفطار الكاملة الألياف والبوتاسيوم والمغنيسيوم والبروتين والفيتامينات. تساعد الألياف الموجودة في الشوفان على استقرار مستويات السكر في الدم وتعزيز الحالة المزاجية، بالإضافة إلى أنها تحتوي على نسبة عالية من الحديد، مما قد يحسن أعراض المزاج لدى المصابين بفقر الدم الناجم عن نقص الحديد.

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3. الشوكولاته الداكنة

الشوكولاته هي أحد الأطعمة التي يمكن أن تعالج الحالة المزاجية المتوترة أو المزاج المتوتر. الشوكولاته الداكنة لها خاصية زيادة هرمونات «المزاج الجيد» في الجسم عن طريق تقليل الهرمونات المسببة للتوتر.

لقد وجدت الدراسات أن مجرد تناول 1.4 أوقية من الشوكولاته الداكنة له قدرة قوية على خفض هرمونات التوتر والكورتيزول والكاتيكولامينات في الجسم، وبالتالي تقليل القلق.

4. التوت

من الطبيعي أن يكون لتناول الفواكه والخضروات تأثير إيجابي على صحتك العامة، وقد يساعد اتباع نظام غذائي غني بمضادات الأكسدة في السيطرة على الالتهابات المرتبطة بالاكتئاب، واضطرابات المزاج الأخرى.

5. المكسرات

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المكسرات مليئة بالدهون الصحية التي تجعلك تبتسم. إنها مليئة بالسيروتونين، وهي مادة كيميائية تشعرك بالرضا وينقصها الإمداد عندما تكون مكتئباً. المكسرات غنية بالبروتينات النباتية والدهون الصحية وتوفر التربتوفان، وهو حمض أميني مسؤول عن إنتاج السيروتونين المعزز للمزاج.

فهي غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية والمغنيسيوم. المغنيسيوم مهم في تعزيز صحة الدماغ بشكل عام وهو عنصر أساسي يمنع الاكتئاب.

فيما يلي أنواع المكسرات التي يمكن أن تساعد في تحسين مزاجك: الكاجو: يحتوي على فيتامين "ب" والبروتين والحديد. احتفظ ببعض المكسرات في متناول اليد لقضمها عندما تشعر بالضعف قليلاً فتنشطك على الفور.

6.الحبوب الكاملة

غنية بفيتامين (د) الغني بمادة السيروتونين التي تشعرك بالسعادة فتستقر حالتك المزاجية.