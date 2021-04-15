بشرى لمرضى السكري.. علاج جديد يمنع بتر الأطراف

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وجدت دراسة جديدة أن الخلايا الجذعية قد تكون فعَالة في علاج قرح القدم التي تصيب مرضى السكري.

ولطالما كانت قرح القدم غير القابلة للالتئام من أخطر مضاعفات مرض السكري، ولكن يبدو أنها قد تصبح قريباً أمراً سهل العلاج، حيث وجدت دراسة جديدة أنه بإمكان الخلايا الجذعية الموجودة في دهون الجسم معالجة قرح القدم بشكل فعَال، وذلك وفقاً لموقع "يو بي آي" الأمريكي.



وقال الموقع، في تقرير نشره، الأربعاء، إنه خلال الدراسة، التي شملت 63 مريضاً يعانون من تقرحات القدم السكرية غير القابلة للالتئام، تم حقن هؤلاء المرضى بخلايا من دهون أجسامهم.

ووجدت الدراسة، التي نُشرت نتائجها مؤخراً في مجلة "Stem Cells Translational Medicine"، أن حقن المرضى بهذه الخلايا الجذعية قد أدى لعلاج القرح لدى معظم المرضى.

وقال الباحثون إن الدراسة، التي أجريت في نيكاراجوا (أكبر دول أمريكا الوسطى)، تعد أولية وأنها تضع الأساس لدراسة مماثلة في الولايات المتحدة.

ومن أجل دراستهم، استخدم فريق من الباحثين، بقيادة الدكتور مايكل كارستينز، الخلايا الجذعية لمساعدة الجروح الخطيرة، الموجودة لدى مرضى السكري الذين كانوا معرضين للبتر، على الالتئام.

ونقل الموقع عن الدكتور "كارستينز" قوله: "كانت لدى هؤلاء المرضى جروحاً خطيرة، ولم يكن هناك طريقة لشفائها من تلقاء نفسها".

وقام الباحثون بحقن الخلايا الجذعية في جروح المرضى، وحولها، وعلى طول الشرايين في أسفل الساق، وبعد مرور ستة أشهر، وجدوا حدوث إغلاق تام في جروح 51 من 63 مريضاً، بينما أُغلقت جروح ثمانية آخرين بنسبة 75% على الأقل، وبعد مرور عام، شُفي 50 مريضاً من جروحهم بشكل كامل، في حين أن أربعة آخرين شُفيوا بنسبة 85% على الأقل، وتوفي المرضى الخمسة الباقون لأسباب تتعلق بالقلب.

وفقاً لـ"كارستينز"، فإنه يبدو أن الخلايا الجذعية تعمل من خلال إنتاج مواد كيميائية تحفز نمو الأوعية الدموية الجديدة، مما يسمح بإصلاح الجروح، مشيراً إلى أن هذا العلاج يعد مكلفاً مادياً، لكنه قال إنه يجب أن يتم النظر أيضاً إلى المعاناة الناجمة عن قرحة القدم السكرية وبتر الأطراف.

وأشار الموقع إلى أن قرح القدم السكرية تصيب ما يقرب من 15% من مرضى السكري، وذلك وفقاً للجمعية الطبية الأمريكية لطب القدم، وبالنسبة لبعض المرضى، فإن هذه القرح لا تتماثل للشفاء، كما يمكن أن تصاب بالعدوى، مما يؤدي أحياناَ إلى بتر الأطراف.

وتظهر الدراسات أن أكثر من نصف حالات البتر، في الولايات المتحدة وحدها، مرتبطة بمرض السكري، وعادةً ما تكون قرح القدم غير القابلة للالتئام هي السبب.