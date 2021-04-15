صحة ورشاقة

الإمارات تعلن شفاء 1614 حالة جديدة من كورونا

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الإمارات إجراء 225,031 فحصا جديدا خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أ الفحوص الجديدة ساهمت في الكشف عن 1928 حالة إصابة جديدة بفيروس المستجد (كوفيد-19) من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 491,423 حالة..

‌‎كما أعلنت الوزارة عن وفاة 4 حالات مصابة وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1,545 حالة.

‌‎كما أعلنت الوزارة عن شفاء 1614 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 475,012 حالة.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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