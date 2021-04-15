عبر الهاتف .. الجامعة المصرية اليابانية تبتكر نظامًا ذكيًا لتشخيص أمراض الأسنان عن بعد

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور وائل محمود مدير الحاضنة التكنولوجية بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، نجاح فريق بحثى من طلاب الجامعة فى ابتكار وتطوير نظام ذكي لتوفير خدمات الكشف والتشخيص لأمراض الأسنان عن بعد، موضحا أن هذا النظام يسمح لطبيب الأسنان بالكشف على المريض عن بعد من خلال تطبيق متطور وكاميرا الهاتف المحمول وذلك خلال تواجد المريض فى أي مكان.

وأوضح أن الابتكار يسمح للطبيب بفحص حالة أسنان المريض والتشخيص عن بعد وذلك باستخدام التكنولوجيا الحديثة في عمليات التشخيص التي بدورها تعزز ثقة المريض.

وأضاف ان فريق العمل المشارك فى المشروع، من طلاب الجامعة يضم الطلاب أحمد توفيق الفرقة الثانية بكلية هندسة قسم ميكاترونيكس، وروضة خالد إبراهيم (إدارة أعمال قسم and information technology Accounting الفرقة الثانية)، منة الله أشرف (هندسة وعلوم كمبيوتر الفرقة الثانية)، محمد محمود عبد الفتاح (إدارة أعمال قسم accounting and information technology الفرقة الرابعة)، بالإضافة الى مشاركة طلاب من جامعات أخرى.

عبر الهاتف .. الجامعة المصرية اليابانية تبتكر نظام ذكي لتشخيص أمراض الأسنان عن بعد (صور)

عبر الهاتف .. الجامعة المصرية اليابانية تبتكر نظام ذكي لتشخيص أمراض الأسنان عن بعد (صور)

عبر الهاتف .. الجامعة المصرية اليابانية تبتكر نظام ذكي لتشخيص أمراض الأسنان عن بعد (صور)