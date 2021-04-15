شكرا لقرائتكم خبر عن سنة أولى صيام.. تعرف على 7 نصائح لطفلك الصائم خلال شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كان طفلك وصل للسن المناسب للصيام فلابد من مراقبة تأثير الصيام عليه وملاحظة أى مضاعفات قد تنتج عن ذلك، كما يجب على الأم الالتزام بتقديم خيارات صحية لأطفالها الصائمين على مائدة الإفطار والسحور حتى يتسنى لهم إتمام الصيام بشكل صحى دون الشعور بالتعب وأى مضاعفات، ووفقًا لما ذكره موقع "havehalalwilrtlavel"، فهناك العديد من النصائح يجب اتباعها من أجل صيام صحى للأطفال.

- فيما يلى.. نصائح للأطفال عند الصيام فى شهر رمضان:

1- على الطفل أن يبدأ الإفطار بتناول التمر أو كوب من العصير بجانب الحرص على شرب الكثير من الماء لتعويض ما فقد من سوائل خلال الصيام.

2- لا تقدم لطفلك أطعمة غنية بالملح أو البهارات لأنها تزيد من الشعور بالعطش فى الصيام.

3- تقديم وجبة غذائية صحية ومتوازنة مع أهمية التقليل من الأطعمة المقلية والدهنية التى قد تسبب عسر الهضم.

4- حاول استبدال الحلويات المحلاة بالسكر بتقديم الفواكه الغنية بالفيتامينات والمعادن المفيدة لطفلك ولتعويض ما فقد فى فترة الصيام.

5- لا تقدم لأطفالك المخللات سواء على الإفطار أو السحور فهى تزيد من نسبة الأملاح، وتؤدى إلى الشعور بالعطش الشديد خاصة خلال الصيام.

6- يجب أن يتضمن السحور الأطعمة الغنية بالبروتين مثل البيض والحليب والجبن والكربوهيدرات المعقدة مثل الحبوب الكاملة التى يتم هضمها ببطء وتعطى شعورًا بالشبع والامتلاء لفترة أطول.

7- من الأفضل تأخير تناول السحور للأطفال والكبار أيضًا على أن تكون على بُعد فترة قصيرة من أذان الفجر من أجل زيادة القدرة على تحمل الصيام فى النهار.